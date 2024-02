PolarAce Imaging System è la tecnologia AI per smartphone che promette "video 4K perfetti"

Nell'ambito del Mobile World Congress 2024, Tecno, azienda cinese poco che opera nel settore smartphone dal 2006, ha presentato una serie di concept phone molto interessanti ricchi di funzioni AI. Tuttavia, ad attirare maggiormente l'attenzione è il sistema PolarAce Imaging System, un nuovo motore di elaborazione delle immagini nato dalla collaborazione tra Tecno e Sony che promette di rivoluzionare le riprese video su smartphone.

Questo sistema è alimentato da un chip Sony Imaging e consente di registrare video 4K HDR a 30 fotogrammi al secondo, introducendo un'innovativa tecnologia di riduzione del rumore basata sull'intelligenza artificiale.

La collaborazione di Tecno con la divisione Lytia di Sony ha portato allo sviluppo di un chip di elaborazione video unico nel suo genere. In sostanza, il chip di imaging di Sony consente a PolarAce di risolvere uno dei problemi ricorrenti che si riscontrano anche con gli smartphone di fascia alta più recenti quando si effettuano riprese video in condizioni di scarsa illuminazione, ovvero il rumore generato dal sensore per compensare la mancanza di luce.

L'ISP PolarAce utilizza quattro motori di elaborazione AI: NeuroNR Turbo riduce il rumore, NeuroColor Turbo ottimizza i colori, NeuroHDR Turbo migliora la qualità video e NeuroFPS Turbo incrementa la fluidità delle immagini. PolarAce introduce anche la tecnologia 4K Ultra Night Vision per gestire al meglio le scene più buie. La tecnologia si presta anche alla ritrattistica offrendo funzioni come AI One Click Erase e la possibilità di generare ritratti e sfondi personalizzati.

Il sistema PolarAce arriverà con il prossimo smartphone di Tecno, il Camon 30 Premier 5G, nel secondo trimestre del 2024. Questo dispositivo includerà un obiettivo periscopico da 70 mm per i ritratti e uno zoom ibrido fino a 60x. PolarAce sfrutterà il chip di Sony come ISP insieme al chipset primario MediaTek Dimensity 8200. Siamo curiosi di scoprire se la tecnologia rimarrà un'esclusiva di Tecno o se potremo vederla anche sugli Smartphone pensati per il nostro mercato vista la partecipazione di Sony.