Pokémon GO: questo weekend ci sarà il primo City Safari in Italia

La scelta di Milano come sede del prossimo Safari in città di Pokémon GO, programmato per il 29 e 30 marzo 2025, rappresenta un riconoscimento importante per la community italiana. Per la prima volta, il nostro paese ospiterà un evento mondiale di questa portata, destinato ad attirare decine di migliaia di Allenatori, con una stima del 50% di partecipanti provenienti dall'estero.

Le ragioni che hanno portato alla selezione del capoluogo lombardo sono molteplici: il suo status di destinazione turistica globale, la ricchezza culturale, i landmark iconici e la conformazione urbana ideale per essere esplorata a piedi. Senza dimenticare, naturalmente, l'eccellenza gastronomica italiana, citata esplicitamente tra i fattori determinanti per la scelta della location.

Durante i due giorni dell'evento, Milano si trasformerà in un territorio di caccia speciale dove i possessori di biglietto (al costo base di 10€, con componenti aggiuntivi disponibili) potranno incontrare Pokémon esclusivi, tra cui un Eevee con cappello da esploratore e, per la prima volta nel gioco, Mudbray, il Pokémon Ciuconiglio. Un'esperienza immersiva che, stando alle statistiche degli eventi precedenti, porterà i partecipanti a camminare in media 12 chilometri e a catturare collettivamente oltre 6 milioni di creature.

Il Safari in città rappresenta anche un'opportunità di crescita per la rete italiana di Community Ambassadors, già forte di oltre 40 membri, che svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere vivo l'entusiasmo e nel facilitare l'interazione tra giocatori. Una community che si prepara a vivere quello che si preannuncia come il più grande raduno di Pokémon GO mai realizzato in Italia, ulteriore testimonianza della vitalità di un gioco che continua a evolvere e a connettere persone nel mondo reale attraverso un'esperienza digitale condivisa.

Come si è evoluto Pokémon GO?

Nell'universo dei fenomeni digitali che hanno ridefinito il rapporto tra virtualità e mondo reale, Pokémon GO occupa indubbiamente un posto di primo piano. Lanciato nel 2016 da Niantic, questo gioco ha trasceso le dimensioni dell'intrattenimento mobile per diventare un autentico fenomeno sociale globale, capace di spingere milioni di persone a esplorare le proprie città con smartphone alla mano. Oggi, a otto anni dal suo debutto, il titolo continua a evolversi e a mantenere una community mondiale di oltre 100 milioni di giocatori attivi, dimostrando una longevità eccezionale in un settore notoriamente volatile.

La filosofia alla base di Pokémon GO rimane immutata: ispirare le persone a esplorare il mondo reale insieme, fondendo l'esperienza di gioco con l'interazione sociale concreta. Una formula vincente che presto vivrà un nuovo capitolo, con l'acquisizione prevista nel 2025 da parte di Scopely, destinata a diventare "la casa perfetta a lungo termine" per questo titolo e gli altri giochi Niantic.

Tra le innovazioni più significative dell'ultimo periodo spicca la funzionalità "Percorsi", che consente agli Allenatori di registrare i propri itinerari a piedi e condividerli con l'intera community. Un'idea semplice ma rivoluzionaria che trasforma ogni passeggiata in un'opportunità di scoperta e connessione, permettendo ai giocatori di vedere il proprio quartiere con occhi nuovi o esplorare luoghi sconosciuti durante i viaggi.

Il 2023 ha segnato una svolta importante per l'estetica del gioco, con il primo sostanziale aggiornamento visivo dal 2017. Questo restyling ha coinvolto elementi fondamentali come la mappa di gioco, le schermate degli incontri con i Pokémon e il sistema di personalizzazione degli avatar. Modifiche che hanno permesso agli Allenatori di interagire con l'esperienza ludica in modi completamente nuovi, rinnovando l'interesse anche tra i veterani.

Parallelamente, il 2024 ha visto il primo aggiornamento del Pokédex dal lancio originale, introducendo funzionalità attese da tempo come la possibilità di visualizzare facilmente i Pokémon mancanti alla propria collezione e impostare notifiche per esemplari specifici. Un'evoluzione accompagnata da nuove animazioni che rendono le catture ancora più coinvolgenti ed emozionanti.

L'introduzione dei "Punti Energetici" ha portato nel gioco le meccaniche Dynamax e Gigantamax, permettendo ai giocatori di raccogliere Frammenti Dynamax e partecipare a battaglie speciali con Pokémon dalle dimensioni gigantesche. Una novità che ha aggiunto profondità strategica alle sfide, arricchendo l'esperienza di gioco con mosse speciali esclusive di questa modalità.

Questo costante rinnovamento ha mantenuto Pokémon GO tra i dieci giochi mobile più popolari al mondo, un risultato notevole in un mercato caratterizzato da cicli di vita tipicamente brevi. Un successo che si riflette anche nei numeri della community italiana, particolarmente attiva: solo nel 2024, i giocatori del nostro paese hanno catturato ben 639 milioni di Pokémon e percorso l'impressionante distanza di 154 milioni di chilometri. A Milano, teatro del prossimo grande evento, questi numeri si traducono in 30 milioni di creature catturate e 7 milioni di chilometri percorsi.