10 abilità da evitare in Starfield | Guida

Scegliere quale abilità migliorare in Starfield può essere un’esperienza frustrante, perché le skill sono tante e il loro funzionamento non è sempre chiaro o ben spiegato. Avendo vissuto in prima persona la frustrazione di aver buttato i nostri preziosi skill point in abilità rivelatesi da subito o dopo poco tempo inutili, abbiamo realizzato questa guida per aiutarvi a godervi il gioco nel modo migliore possibile. E partiamo subito con un articolo su cosa NON scegliere; vi assicuriamo che ogni punto che investirete in abilità non presenti su questa lista vi darà grandi soddisfazioni. Ma iniziamo con alcune premesse, a partire dal fatto che questa guida NON HA SPOILER.

Potete trovare altre guide attraverso la nostra GUIDA COMPLETA

Per chi non lo sapesse, giocando a Starfield guadagni un punto abilità ogni volta che raggiungi un nuovo livello. Il gioco sembrerebbe non avere un level cap, ovvero puoi far crescere il tuo personaggio all’infinito ma allo stesso tempo sconsigliamo di investire i preziosi skill point in abilità inutili. Anche perché ci sono ben 82 skill, ciascuna divisa in quattro parti, e quindi saranno veramente pochi - se veramente non c’è un tetto al livellamento massimo - a poter investire 300 punti per massimizzare il proprio alter ego!

Perché sconsigliamo certe skill? Perché alcune sono tali perché sostituite interamente da oggetti o altre abilità che si trovano normalmente nel corso dell’avventura. Mentre altre sono delle scorciatoie che in late game diventano completamente inutili. Ricordate che questo è un titolo pensato per giocarci veramente un sacco di ore e quindi, dando per scontato che ci passerete decine e decine di ore, riteniamo che ogni abilità di tipo “scorciatoia” sia inutile già in mid-game.

In Starfield inoltre, ci sono skill troppo importanti che ti consigliamo di sviluppare il prima possibile per migliorare la qualità di gioco e non solo per diventare imbattibile. A maggior ragione, soprattutto nelle prime fasi della vostra avventura, è meglio sfruttare al meglio ogni sudato punto abilità.

Infine, gestire al meglio i vostri punti abilità è fondamentale anche perché a oggi, Starfield non prevede in alcun modo il “respec”, ovvero il reset del personaggio con la possibilità di reditstruibuire i punti abilità guadagnati.

Boxing, Arti Marziali, Neurostrikes

Il combattimento senza armi di Starfield non è ben sviluppato e non dà soddisfazioni. Questo è anche comprensibile in un gioco spaziale nel quale puoi annientare a distanza i nemici con armi di distruzione di massa ma… qualcuno potrebbe essere giustamente fuorviato dalla presenza di ben 3 diverse skill dedicate.

Il nostro suggerimento: evita tutte le abilità legate al combattimento a mani nude o di mischia perché, soprattutto ai più alti livelli di difficoltà, andare in corpo a corpo contro nemici armati di pistole e fucili sarà quasi sempre un suicidio.

Fitness

Aumenta la quantità di ossigeno disponibile. Sembra allettante perché, soprattutto nelle prime fasi di gioco, sarete frustrati dal fatto di dover percorrere grandi distanze alternando corse e salti per gestire al meglio l’ossigeno. Però nel medio termine questi saranno punti sprecati per due motivi. Proseguendo nel corso del gioco, scoprirete delle abilità extra non visibili all’inizio: una di queste riempie la riserva di ossigeno tutte le volte che vuoi e si ricarica giusto in tempo per poter correre all’infinito.

In secondo luogo, usando l’abilità fondamentale Jetpack, potrete alternare rapidamente salti e corsa per poterve muovere rapidamente senza problemi tutto il tempo che vorrete, in barba al consumo d’ossigeno. Alcuni mi diranno che questa skill è fondamentale per chi ha deciso di creare un personaggio che combatte a colpi di armi da mischia. Beh ecco perché abbiamo sconsigliato il combattimento corpo a corpo proprio nel primissimo punto di questa classifica!

Nutrizione

Nella versione attuale di Starfield, il cibo è praticamente inutile se inteso solo come metodo di guarigione o per brevi potenziamenti. I medipack e gli altri composti chimici superano di gran lunga i manicaretti e pesano molto di meno sul vostro già complesso inventario. Sviluppate questa abilità solo se volete, per questioni di gioco di ruolo, interpretare uno chef stellare… stellato! Nota, evitate a maggior ragione questa skill se avete preso il tratto “DNA Alieno” in fase di creazione del personaggio perché prevede un dimezzamento dei già limitati effetti benefici del cibo.

Commercio

Per fare tonnellate crediti con facilità in Starfield, ti basta sconfiggere un sacco di nemici umani. Per farlo, puoi cercare missioni che richiedono di affrontare pirati e Spacer. Consigliamo di sviluppare al massimo l’abilità Weight Lifting e di andarci sempre con un compagno, in modo da tornare a casa carichi di armi e attrezzature da vendere. I venditori del gioco vi offrono prezzi da strozzini per comprare i vostri oggetti usati, e sarebbe proprio qui che entrerebbe in gioco l’abilità Commerciare, perché, sviluppata al massimo, vi fa vendere i vostri oggetti fino al 25% in più rispetto al prezzo base.

Peccato che, avanzando di livello, troverete nemici sempre più carichi di armi e munizioni costose, che già senza alcun punto in Commercio farete fatica a vendere. Certo, perché come negli altri giochi di Bethesda, i commercianti hanno una quantità limitata di crediti, che si rigenera ogni 48 ore di tempo UT. E quindi anche senza alcun punto in commercio, farete fatica a vendere il vostro bottino in un solo giro in una città e, anzi, spesso dovrete girare diversi sistemi solari o semplicemente far passare un sacco di tempo seduti su una panchina in attesa che i crediti dei venditori dei vari pianeti si ricarichino.

In breve, non sprecate nemmeno un punto abilità in questa skill; forse in futuro Bethesda potrebbe potenziare questa skill aggiungendo perk già presenti in altri suoi giochi, come per esempio l’aumento dei crediti disponibili nei negozi in base al tuo livello di commercio o la possibilità di vendere qualsiasi oggetto a qualsiasi tipo di negoziante.

Per ora è inutile.

Scavenging

Questa skill ti fa trovare più crediti, munizioni e medikit e ad alto livello, ti aiuta a identificare nel mondo di gioco gli oggetti che ti servono per ricerche e crafting. Sembra interessante ma purtroppo a lungo andare è inutile, perché farete un sacco di crediti facilmente sterminando spacer, pirati e altri avversari umanoidi e poi potrete comprare comodamente tutte le munizioni che vorrete. Insomma, si applica lo stesso discorso dell’abilità Commerciare.

Rigenerazione cellulare, Decontaminazione e Ringiovanimento

Rigenerazione cellulare e Decontaminazione ti fanno guarire nel tempo, in modo spontaneo, da varie afflizioni e ferite debilitanti. Ringiovanimento attiva una rigenerazione dei punti vita.

Tutte sono rese superflue dalla sovrabbondanza di medicinali che trovi, che puoi creare e che puoi comprare grazie al fatto che farai un sacco di crediti con facilità. Inoltre c’è una mod che si applica ai Booster Pack che rigenera punti vita nel tempo, certo più debole rispetto ai livelli più alti dell’abilità Ringiovanimento ma non costa skill point!

Payloads

Aumenta la capacità di carico delle vostre astronavi fino al 50% in più di capacità. Sulla carta sembra una figata, anche perché chi ha giocato un po’ a Starfield sa che la costante del gioco è fare a pugni con la limitata capacità dell’inventario personale e delle navi spaziali. Questa abilità però è rapidamente resa inutile sviluppando la fondamentale skill “Starship Design”. Grazie a questa e all’uso di un sacco di crediti, in una nostra run abbiamo creato una fortezza spaziale con stiva da oltre 9000 di carico. Vi assicuriamo che anche i trader più megalomani saranno a posto così. Inoltre alcuni Compagni come Sam Coe hanno questa abilità e quindi vi basta prenderli a bordo per goderne senza sprecare i vostri preziosi skill point.

Astrodinamica e Fusione Aneutropica

Astrodinamica riduce il carburante necessario per i salti e Aneutropic Fusion aumenta le unità di potere disponibili da distribuire tra i vari sistemi della nave. Entrambe sono rese inutili dallo sviluppo di Starship Design che, al terzo e quarto livello, vi darà accesso a motori gravitazionali e reattori con potenza esagerata.

Astrofisica

Permette di scansionare pianeti e lune a distanza di anni luce, senza doverli necessariamente raggiungere prima. Fa parte delle abilità scorciatoia; ti fa risparmiare un po’ di tempo, evitandoti di esplorare la galassia. Secondo noi questo è esattamente l’opposto della natura di Starfield e vi incentiviamo a fare l’esatto contrario: prendervi tutto il tempo per salire a bordo della nave, decollare manualmente - a volte evitando i viaggi rapidi - e attivare il vostro motore gravitazionale per raggiungere tutti i sistemi del gioco. E godervi ogni momento di tutto questo!

Metodi di Ricerca

Altra abilità scorciatoia, che riduce i materiali necessari per completare le ricerche. Può allettare soprattutto all’inizio, quando vedi un sacco di ricette di crafting da ricercare e hai pochi materiali da investirci. Dopo poche ore di gioco però vi accorgerete che i vari negozi delle principali città vendono centinaia di risorse diverse a prezzi molto bassi - e basta aspettare 48 ore per farle rigenerare casualmente se proprio non avete trovato quello che cercate. E quindi, sempre per via del fatto che i crediti si fanno molto facilmente, non ha senso spendere punti in questa abilità scorciatoia. Se ancora non siete convinti, aggiungiamo un altro punto: quando a un certo punto avrete svolto tutte le ricerche previste dal gioco - sembrano tante ma non sono poi così tante - l’abilità diventerà completamente inutile!

Bonus: abilità poco utili

Questo elenco di abilità non fa parte del gruppo di quelle inutili, ma, dopo oltre 200 ore di gioco, con un livello superiore al 70 raggiungo in modo “naturale”, ovvero senza farmare livelli, le troviamo superflue anche a difficoltà “Very Hard”.

Wellness, Pain Tolerance, Energy Weapon Dissipation: a livello very hard, facendo attenzione e applicando tutte le mod possibili ad armi e tute spaziali, ogni combattimento è più che fattibile anche con zero punti in queste abilità.

Gymnastic: prendete il primo livello per attivare l’abilità della scivolata e poi basta.

Solitamente è un’abilità must have nei giochi Bethesda, per Starfield puoi ovviare potenziando la tua tuta spaziale, elmo e booster pack

Abilità sociali

Le dovete sviluppare solo se intendete interpretare un personaggio che risolve i problemi con la parola e la strategia invece che con le armi. In molti casi le abbiamo trovate poco utili perché in Starfield non ci sono quasi mai conseguenze nel mondo di gioco a seguito delle tue scelte morali. Gli unici che ti faranno la paternale saranno i quattro compagni, ma se vuoi indulgere nel crimine, ti basta mandarli via per il periodo di tempo che ti serve per compiere le peggiori nefandezze e sarai a posto.

E quindi, sia che risolviate i problemi con la diplomazia piuttosto che ad armi spianate, nessuno in gioco si ricorderà della vostra scelta. Certo magari il personaggio non giocante che avrete freddato sparirà dal mondo, ma non vedrete grandi cambiamenti nella galassia, nella politica o nell’equilibrio tra le fazioni.

Leadership e Comando navale per esempio, sono skil fortissime sulla carta, ma io dopo con 200 ore di gioco e superato il 70° livello, ancora non ho trovato motivi per investire i sei punti nelle abilità precedenti di questo ramo, perché le trovo inutili al mio stile di gioco. Perciò ne ho dovuto fare a meno.

Diplomazia e Intimidazione erano in lizza per entrare tra le 10 skill più inutili: perché spendere i vostri preziosi skill point per convincere gli NPC a fuggire o a cessare il combattimento? Sparategli e fate prima anche perché come ripetuto fin troppe, volte, non esistono conseguenze reali alle vostre azioni.

Abilità di Combattimento

Dipende tutto dal tipo di stile di gioco che sceglierete, nel nostro caso troviamo meno utile Incapacitation perché, siccome l’universo di Starfield non ha vere conseguenze relative alle vostre scelte etiche, potete risolvere tutto sparando colpi veri invece che immobilizzando gli avversari con le onde elettromagnetiche. Non riusciamo proprio a immaginarci una build specializzata in incapacitation!

Per quanto riguarda il ramo Tech, eravamo tentati di inserire “Robotica” tra le top 10 abilità inutili, ma ce ne sono di peggiori. Per quanto ci riguarda, se vogliamo disabilitare i robot gli spariamo con il nostro fucile a particelle.

Ultima abilità che analizziamo è sempre nel ramo Tech. Qui potrete scegliere quali sistemi d’armamento potenziare nella vostra nave spaziale. Quello che troviamo meno utile è Automated Weapon Systems. Le torrette automatiche delle astronavi sono comode quando combattete in modo non strategico, ma saranno una spina nel fianco quando inizierete a combattere in modo strategico, mirando in maniera scientifica motori o armamenti delle navi nemiche per disabilitarle e poi eventualmente, abbordarle. Soprattutto ai livelli di difficoltà più elevati, troverete sempre maggiore gusto e soddisfazioni nel combattere in modo strategico e non vorrete più avere sistemi d’armi automatici sulle vostre navi.