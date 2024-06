I 10 consigli e trucchi utili per giocare a Minecraft

Sono passati 13 anni dal lancio di Minecraft, e volenti o nolenti un po' tutte le persone hanno avuto modo di passarci attraverso nel corso della loro storia da videogiocatori.

Che sia la prima volta che ti approcci a questo gioco survival sandbox, o che sia un tuo ritorno di fiamma, abbiamo pensato per te a dei pratici suggerimenti per cominciare una nuova partita così da intraprendere al meglio la tua avventura.

10 consigli e trucchi utili di Minecraft

Partiamo subito col dire che esistono diverse edizioni di Minecraft; quelle più giocate sono la Java Edition e la Bedrock Edition. Questa guida e le altre guide di Minecraft su GameDivision sono basate principalmente sulla versione Java, ossia la versione originale che è giocabile su ogni sistema operativo. Di solito molte delle cose dette per la Java valgono anche per la Bedrock, ma quando ci saranno differenze ve lo faremo notare.

Un'altra cosa da tenere a mente è la versione di gioco, dato che Minecraft viene costantemente aggiornato nel corso degli anni. Attualmente la versione di Minecraft Java che trattiamo in questo articolo è la 1.20.6, hotfix pubblicato il 29 aprile 2024 come parte del rilascio di Armored Paws, aggiornamento che ha aggiunto al gioco varianti del lupo e dell'armadillo.

Partiamo subito con consigli e trick utili!

1. La prima regola di Minecraft

NON SCAVARE SOTTO I TUOI PIEDI. Non rompere mai questa regola d'oro. Non si scava direttamente sotto di te. NON FARLO.

Stesso discorso anche sopra la tua testa! Non si sa mai cosa può cadere da sopra o su cosa puoi cadere sotto di te.

2. Sogni d'oro

Se come me hai avuto una lunga pausa da Minecraft, forse non ti sei accorto che adesso trascorrere più notti insonni in gioco equivale ad attirare sulle proprie teste i Phantom, fastidiosissimi mostri volanti che attaccano chi non dorme.

Sebbene non siano mostri particolarmente forti, i Phantom possono essere molto fastidiosi nei primi momenti di gioco, soprattutto se ti stai ancora ambientando nella partita e ancora non hai trovato materiali avanzati né costruito farm utili.

Ecco perché come prima cosa su Minecraft conviene costruire un letto (tre blocchi di legno sotto tre blocchi di lana), così da andare a dormire appena sopraggiunge la notte. E poi, diciamocelo, la notte arrivano anche altri mostri come Zombie, Creeper e Scheletri, quindi meglio evitare di farli apparire finché siete ancora agli inizi, no?

3. Tieni d'occhio le coordinate

Nel tuo peregrinare per le lande di Minecraft capiterà spesso di trovare punti di interesse, edifici e zone interessanti, ma come fare a tornarci? Premendo il tasto F3 su PC si aprirà sullo schermo un overlay con informazioni utili riguardo al punto in cui ti trovi.

Quelle che ti serviranno di più sono le coordinate, visualizzate con numeri che aumentano o diminuiscono sull'asse delle X, Y e Z a seconda dei movimenti che fate sulla mappa. Dunque, segna su un foglio o sul blocco note del PC le coordinate dei punti in cui vorreste tornare prima o poi.

Le coordinate ti serviranno anche per collegare più punti di interesse che avete trovato in giro, consentendoti di calcolare al millimetro eventuali reti stradali, di scale o di ferrovie.

4. Torce sempre su un lato

Capita spesso di trovare su Minecraft grossi complessi di grotte e caverne nei quali è semplicissimo perdersi, soprattutto ora che con gli ultimi aggiornamenti queste sono state espanse a dismisura.

Certo, si può scavare in linea retta verso l'alto o si possono seguire le coordinate con F3, ma per una navigazione più agevole conviene tener traccia del proprio percorso con le torce. In che maniera?

Posizionando le torce sempre su un lato lungo la vostra esplorazione, sarà più semplice poi tornare al punto di partenza quando sarà il momento: se per esempio hai piazzato sulla sinistra le torce mentre scendevi giù in una grotta, per risalire ti basterà ritornare sui tuoi passi tenendo sulla destra le torce già posizionate; e se invece non trovi torce, beh vuol dire che sei in una nuova area inesplorata!

5. Metti sempre tutto in ordine

In un gioco come Minecraft è facile ritrovarsi continuamente l'inventario pieno con tutto il loot che è possibile raccattare in giro. Per questa ragione è di fondamentale importanza tenere sempre in ordine l'inventario, soprattutto nella barra in basso dove vengono posizionati gli oggetti rapidi.

Sapendo che in una determinata posizione troverai un determinato tipo di strumento ti farà abituare la memoria muscolare ai tasti da premere o alla rotella del mouse da scrollare per arrivare all'oggetto che ti serve nel minor tempo possibile. Sono millisecondi che possono salvarti la vita quando sei circondato da Creeper!

Per quel che riguarda il resto dell'inventario, tieni a mente i comandi SHIFT + click per spostare rapidamente gli oggetti da un contenitore all'inventario e viceversa, e il click destro per dividere a metà una pila di oggetti o per collocarne uno solo da una pila in selezione.

Infine, cerca anche di tenere bauli separati per diversi tipi di oggetti, così da sapere dove andare a ripescare quel diamante o quel materiale raro che avevi depositato la scorsa volta.

6. Il secchio d'acqua è il tuo migliore amico

Anche nelle esplorazioni più avanzate, anche se sarai imbottito di armature di diamanti incantate, ci sarà sempre modo di morire da altezze troppo elevate. Tuttavia, con un po' di preparazione e una buona dose di prontezza di riflessi, potrai frenare una caduta con un trucco da pro.

Tieni tra gli oggetti in basso nell'inventario un secchio pieno d'acqua, e usalo col tasto destro del mouse verso il basso quando stai per atterrare durante una caduta: l'acqua annullerà completamente ogni tipo di danno frenando la tua velocità di caduta!

7. Guardati le spalle

È possibile cambiare la visuale in terza persona premendo il tasto F5, permettendo anche di dare un'occhiata alle tue spalle. Tuttavia, in situazioni più concitate dove sarebbe essenziale dare uno sguardo indietro, il tasto F5 è un po' lontano da raggiungere.

Ti suggeriamo quindi di andare a modificare il tasto per la terza persona nelle opzioni scegliendo magari un tasto più vicino alle tue mani (io per esempio ho scelto il tasto R), così da poter guardare rapidamente le spalle e sfuggire a eventuali agguati di mostri in tempi rapidi.

8. Usa i colpi critici

Invece di colpire a spadate singole mob e mostri, puoi effettuare un colpo critico saltando prima di dare un colpo! Ti basterà tirare una spadata quando il tuo avatar comincia la sua discesa dopo il salto.

In questa maniera sarà più efficiente uccidere nemici e guadagnarsi il loot, e tornerà utile soprattutto in quei momenti dove sarai accerchiato da mob. Come fare a capire se il colpo tirato è critico o no? Semplice: il colpo critico viene visualizzato con delle stelline all'impatto dell'arma.

9. Tasto centrale del mouse quando non basta la hotbar

Può succedere che stai costruendo un edificio che ha più di 9 tipi di blocchi, quindi più di quanti ne possano stare nella barra degli oggetti rapidi, la hotbar. Normalmente dovresti accedere all'inventario e spostare un oggetto dalla hotbar agli slot interni, azioni semplici ma a lungo andare ripetitive e tediose.

C'è un trucco per evitare tutto questo, per fortuna: ti basterà premere il tasto centrale del mouse (quello dove c'è la rotella insomma) in corrispondenza di un blocco nel mondo del quale hai già delle copie in inventario; tali blocchi andranno a occupare lo slot attivo della hotbar in maniera completamente automatica!

10. Un diamante è per sempre

Il materiale più utile di Minecraft è il diamante, soprattutto perché consente di avere strumenti, armi e armature top tier. Sapevate che ci sono coordinate specifiche per trovare questi minerali?

Fino all'aggiornamento 1.17 questi si trovavano tra i livelli 5 e 12 sull'asse delle Y (mi raccomando, controlla sempre con F3!). Adesso invece, con l'aggiunta della nuova generazione delle caverne, troverete più diamanti tra i livelli -50 e -64.