10 cose che non sai su Nintendo Switch 2

La nuova Nintendo Switch 2 si avvicina e il flusso di informazioni sul successore della console ibrida più amata degli ultimi anni continua ad arricchirsi di dettagli significativi. Dopo la presentazione ufficiale del 2 aprile attraverso un Direct dedicato, Nintendo ha rilasciato ulteriori dichiarazioni che permettono di delineare un quadro più completo delle caratteristiche che accompagneranno il lancio previsto per il 6 giugno 2025.

Mentre l'attenzione mediatica si è concentrata principalmente sulle specifiche tecniche e sui titoli di lancio, una serie di elementi secondari ma non meno interessanti sta emergendo dalle interviste e dalle comunicazioni ufficiali dell'azienda giapponese, rivelando un mix di innovazioni attese e tradizioni mantenute che caratterizzeranno l'esperienza utente. Ve li raccontiamo qui sotto!

Buone notizie per chi gioca ad Animal Crossing

La transizione tra le generazioni di console rappresenta sempre un momento delicato per i giocatori, specialmente quando si tratta di preservare i propri progressi di gioco e collezioni digitali. Nintendo sembra aver compreso le criticità emerse con la prima Switch e ha lavorato per semplificare il processo di trasferimento dei dati. In particolare, per Animal Crossing: New Horizons, uno dei titoli più popolari sulla piattaforma attuale, è stata implementata una soluzione dedicata che consentirà di trasferire facilmente la propria isola dal vecchio al nuovo hardware.

Il sistema di trasferimento è stato notevolmente migliorato rispetto alla generazione precedente, come ha confermato il direttore hardware Takuhiro Dohta in un'intervista a Polygon: "Quando effettuerai il trasferimento di sistema, tutti i dati di salvataggio rimarranno sul Nintendo Switch e passeranno contemporaneamente al Nintendo Switch 2". Per quanto riguarda specificamente Animal Crossing, Dohta ha precisato che "l'isola effettuerà un vero e proprio trasferimento, lasciando Nintendo Switch per spostarsi su Nintendo Switch 2". Una notizia che farà tirare un sospiro di sollievo ai milioni di giocatori che hanno investito centinaia di ore nella cura del proprio paradiso virtuale.

Per la GameChat servirà il Nintendo Switch Online

Una delle novità più significative della Switch 2 è l'introduzione di GameChat, uno strumento integrato per la chat vocale e la condivisione di video con le persone presenti nella propria lista amici. Il sistema rappresenta un'evoluzione importante rispetto alla soluzione esterna basata su app smartphone dell'attuale Switch. Tuttavia, questo servizio sarà disponibile gratuitamente solo per un periodo iniziale di prova, per poi diventare un'esclusiva per gli abbonati a Nintendo Online, confermando la tendenza dell'azienda a legare sempre più funzionalità al servizio in abbonamento.

Il pulsante C sarà inutile se non paghi

Per quanto riguarda l'aspetto fisico della console, il misterioso pulsante "C" presente sui controller è stato finalmente spiegato: si tratta di un tasto dedicato che aprirà le opzioni di GameChat. Tuttavia, essendo questo servizio legato a Nintendo Online dopo il periodo di prova iniziale, ci troviamo di fronte a un curioso caso di pulsante fisico nascosto dietro un paywall. Una scelta che ha già sollevato qualche sopracciglio nella community.

Gli amici si potranno aggiungere tramite QR Code

Sul fronte dell'interazione sociale, Nintendo ha confermato che i famigerati codici amico, la soluzione criticata per aggiungere contatti alla propria lista, rimarranno anche sulla nuova console. Fortunatamente, è stata introdotta un'alternativa più semplice attraverso i codici QR, che potranno essere condivisi tramite l'app per smartphone per sincronizzarsi facilmente con altri giocatori. Non è la rivoluzione sperata da molti, ma rappresenta comunque un miglioramento rispetto al sistema attuale.

Le cartucce dei giochi faranno ancora schifo

In un curioso connubio tra tradizione e modernità, Nintendo ha anche confermato che le cartucce della Switch 2 continueranno a essere ricoperte della stessa sostanza amara presente su quelle dell'attuale console. Introdotta nel 2017, questa peculiare caratteristica ha lo scopo di scoraggiare bambini e animali domestici dall'ingerire accidentalmente questi piccoli componenti in plastica, facendoli espellere immediatamente a causa del sapore estremamente sgradevole.

Il Nintendo eShop non avrà la musica

Gli appassionati del Nintendo eShop potrebbero invece rimanere delusi nell'apprendere che la nuova versione dello store digitale non includerà un tema musicale come avveniva sull'iconica Wii. La decisione è stata giustificata dalla presenza di trailer e video che potrebbero essere "disturbati" da una colonna sonora di sottofondo, ma molti fan sperano ancora che l'azienda possa riconsiderare questa scelta, magari introducendo l'opzione di attivare il classico tema del Wii Shopping Channel.

I controller GameCube potrebbero funzionare con altri giohi

Una notizia che farà felici i fan di lunga data è il ritorno dei controller GameCube per la Switch 2. Nintendo ha annunciato che una fornitura limitata di controller GameCube modernizzati sarà disponibile per la nuova console, principalmente per giocare ai titoli classici come The Legend of Zelda: The Wind Waker e F-Zero GX che arriveranno nel servizio Switch Online Expansion Pack. L'azienda ha specificato che "il controller è compatibile solo con Nintendo GameCube: Nintendo Classics", ma considerando che simili disclaimer erano presenti anche per i controller NES e N64 riproposti sull'attuale Switch (che poi hanno funzionato con alcuni giochi Switch), non è da escludere che possano essere utilizzati anche con titoli come il prossimo Smash Bros o Mario Kart World.

Ancora niente trofei per i giochi

Nonostante le numerose innovazioni, alcune caratteristiche richieste a gran voce dalla community continueranno a essere assenti sulla nuova console. I trofei di sistema, ormai standard sulle piattaforme concorrenti, non saranno implementati nemmeno su Switch 2. Una decisione che mantiene la linea filosofica di Nintendo ma che delude chi apprezza questo tipo di meccanica come modo per tenere traccia dei propri progressi o come stimolo a esplorare approcci di gioco alternativi.

Gli amiibo funzioneranno ancora

Gli Amiibo, le figurine NFC che hanno conquistato collezionisti e giocatori, continueranno a essere supportati sulla Switch 2 tramite il Joy-Con destro e il nuovo controller Pro. Nintendo ha già annunciato nuove uscite per il 2025, inclusa una serie dedicata ai Saggi di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Amiibo di terze parti come quelli di Street Fighter 6. Sebbene non siano state rivelate le nuove funzionalità che questi accessori offriranno in titoli come Metroid Prime 4: Beyond o Mario Kart World, è rassicurante sapere che le collezioni esistenti manterranno la loro rilevanza anche nella prossima generazione.

La confezione della Nintendo Switch 2 sarà più ecologica e compatta

Seguendo una tendenza sempre più diffusa nell'industria dell'elettronica, Nintendo ha annunciato un ripensamento del packaging per la Switch 2. L'obiettivo è ridurre l'impatto ambientale attraverso l'utilizzo di materiali riciclati e una progettazione più compatta. Questo si tradurrà in scatole più piccole, con meno plastica e un maggiore utilizzo di cartone riciclato e inchiostri a base vegetale. Oltre ai benefici ambientali, una confezione più compatta potrebbe portare a una riduzione dei costi di trasporto e stoccaggio.