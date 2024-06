100,000 giocatori firmano una petizione per chiedere a Valve di migliorare Team Fortress 2

Una petizione lanciata dalla community di Team Fortress 2 sta raccogliendo grande supporto con l'obiettivo di sollecitare Valve a risolvere il grave problema dei bot che sta affliggendo il loro amato gioco. La petizione ha già raggiunto oltre 100,000 firme, evidenziando il crescente malcontento dei giocatori che trovano il titolo "quasi ingiocabile" a causa della presenza massiccia di aimbots.

Il videogioco FPS, nonostante non abbia numeri di utenti elevati come il più noto Counter-Strike 2, mantiene comunque un solido seguito di 90,000 giocatori attivi. I fan di lunga data si lamentano della presenza di questi automi software che rovinano l'esperienza abusando di strumenti che automaticamente mirano e sparano, espellendo giocatori, usando linguaggio d'odio, e addirittura arrivando a lanciare attacchi di DDoS contro altri utenti.

La campagna SaveTF2

La campagna SaveTF2 chiede, dunque, interventi da parte di Valve per affrontare concretamente il problema degli aimbot che dominano le partite casual, rovinando l'esperienza di gioco. Il culmine di questa iniziativa si avrà il 3 giugno, giornata in cui la community di TF2 pianifica di unirsi per una dimostrazione online. Utilizzando il tag #FixTF2, i partecipanti condivideranno screenshot, video e testimonianze personali di come la presenza dei bot influenzi negativamente il gioco.

La petizione, che continua a guadagnare sempre più firme, funge da simbolo dell'impatto negativo che l'inazione di Valve ha sul suo pubblico. Ovviamente la speranza è che, con il supporto di media e giocatori, si possa spingere il colosso dei giochi a prendere seri provvedimenti. Nonostante queste problematiche, gli appassionati del titolo insistono sul fatto che TF2 non è in declino, ma viene attivamente danneggiato dall'inerzia di Valve.

Questa problematica era stata riconosciuta già nel 2022 da Valve, che all'epoca ha pubblicato una risposta breve prima di ritornare al silenzio. Insomma, con iniziative come SaveTF2 e la crescente visibilità della petizione, la community di Team Fortress 2 spera in un nuovo slancio che possa convincere Valve a rivedere le sue strategie e proteggere l'integrità del gioco.