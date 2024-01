20 Minutes Till Dawn è il nuovo gioco gratis offerto da Epic Games Store

L'Epic Games Store continua a sorprendere i giocatori PC con i suoi regali natalizi, una tradizione sempre gradita. Il 2 gennaio 2024, il gioco gratuito è 20 Minutes Till Dawn, già disponibile per il download senza alcun costo aggiuntivo.

È importante sottolineare, come da prassi, che l'offerta è limitata a sole 24 ore: dovrete, infatti, aggiungere il gioco alla vostra collezione entro le 17:00 di domani, 3 gennaio 2024.

Questo survival roguelite richiama alla mente l'atmosfera e le meccaniche di gioco di Vampire Survivors. Nei suoi meandri, affronteremo orde infinite di creature celate nell'oscurità.

Lo scopo sarà, come indicato anche dal titolo, quello di sopravvivere per 20 minuti, un compito che sarà possibile esclusivamente grazie alla capacità di sviluppare strategie di gioco molto stratificate e capaci di sfruttare la vasta gamma di armi, rune e abilità speciali, messe a disposizione del giocatore.

20 Minutes Till Dawn offre una selezione di personaggi con abilità uniche, come un piromante dotato di fucile o un ninja che usa pugnali volanti per annientare i nemici. Ogni eroe propone un gameplay diverso e offre oltre cinquanta potenziamenti tra cui scegliere.

Ovviamente l'atmosfera generale è meno ilare, e ricca di Easter Egg tratti dalla cultura pop italiana, rispetto a quella offerta da Vampire Survivors, ma al netto di questo aspetto, 20 Minutes Till Dawn si rivela un ottima alternativa al celebre titolo di Poncle, mostrando inoltre quanto la produzione italiana sia stata capace di creare un filone di produzioni che, come nel caso di 20 Minutes Till Dawn, posso risultare molto convincenti e divertenti.

Voi cosa ne pensate di questo nuovo regalo dell'Epic Games Store? Si conferma all'altezza delle vostre aspettative? Per quanto ci riguarda, dopo la tornata di titoli Tripla A rilasciati nei giorni scorsi, un indie di questa caratura si rivela come un piacevole divertissement in attesa di vedere cosa Epic avrà in serbo per noi nei prossimi giorni.