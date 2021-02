2WATCH: nasce la start-up dedicata all’intrattenimento e all’eSport

Il medium videoludico sta vivendo una vera e propria epoca d’oro, con sempre più iniziative che compaiono all’interno dell’industria. Da sempre, videogiochi e intrattenimento vanno di pari passo, donando a una miriade di appassionati diversi momenti di grande entusiasmo. Anche in Italia, sempre più realtà videoludiche stanno prendendo piede, e tra queste troviamo anche la neonata 2WATCH.

2WATCH è una media-tech company nata a Napoli nel mese di novembre 2020 che si concentra sul gaming e sull’ecosistema degli eSports. L’obbiettivo di questa nuova realtà è quello di trattare il mondo del videogioco a tutto tondo spaziando dalle produzioni webTV ad una piattaforma per casual gamers fino a raggiungere la gestione dei talenti. Per far diventare tutto ciò realtà, sono stati allestiti degli studi televisivi per realizzare format dedicati al mondo del gaming che verranno trasmessi su Twitch.

Insieme a questo, 2WATCH ha creato un’applicazione che permette di organizzare tornei sui videogiochi più famosi ed è in grado, grazie ad un algoritmo proprietario, di riconoscere gli utenti con maggiore talento e selezionarli per un eventuale percorso di formazione per diventare uno streamer professionista o un player di successo. Questo è solo uno dei modi in cui la start-up andrà a coinvolgere direttamente gli appassionati della nostra penisola.

A concludere il tutto c’è stato anche l’annuncio di un torneo inter-universitario, nel quale, gli studenti diverse università italiane si sfideranno sui giochi di maggiore successo. Il torneo prenderà il via nel corso del 2021 e i vincitori si aggiudicheranno due borse di studio dal valore massimo di 3.500,00 euro l’una e la possibilità di entrare a far parte del team di giocatori e streamer di 2WATCH.