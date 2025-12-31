Un errore di pubblicazione potrebbe aver svelato in anticipo una delle informazioni più attese dai fan del picchiaduro di Riot Games. Il publisher, che finora aveva mantenuto un certo riserbo sulla data precisa di lancio della Stagione 1 di 2XKO, ha apparentemente diffuso per errore un trailer che conteneva dettagli cruciali sul debutto del gioco sulle console domestiche. Il video è comparso brevemente su YouTube prima di essere rimosso e reso privato, ma diversi utenti sono riusciti a salvarlo e a diffonderlo attraverso altri canali online.

Secondo quanto emerso dal filmato trapelato, 2XKO abbandonerà la fase di accesso anticipato il 20 gennaio 2026, quando il titolo ispirato all'universo di League of Legends raggiungerà finalmente PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Fino ad ora il picchiaduro era disponibile esclusivamente su PC, dove ha trascorso diversi mesi in fase di test. Con il lancio ufficiale della prima stagione, i giocatori potranno finalmente beneficiare delle funzionalità di cross-save e cross-platform, consentendo sessioni di gioco condivise tra diverse piattaforme e la conservazione dei progressi.

Riot Games aveva già annunciato che la Stagione 1 sarebbe arrivata nel corso di gennaio, ma senza fornire una finestra temporale più precisa. L'errore nella pubblicazione del trailer ha quindi rivelato ciò che probabilmente l'azienda intendeva comunicare ufficialmente nelle prossime settimane. Il materiale video rimosso non ha tuttavia svelato l'elenco completo delle novità previste per il lancio completo del gioco, lasciando ancora spazio a diversi interrogativi su contenuti e funzionalità aggiuntive.

Caitlyn sarà la nuova campionessa disponibile con l'arrivo della Stagione 1

Ciò che è certo è l'arrivo di un nuovo personaggio giocabile: Caitlyn, lo sceriffo di Piltover ben noto ai fan di League of Legends, entrerà a far parte del roster presumibilmente proprio in concomitanza con il debutto della prima stagione. L'aggiunta rappresenterà un'ulteriore espansione delle opzioni di combattimento a disposizione dei giocatori, che potranno sperimentare lo stile di combattimento della tirascelta più celebre dell'universo di Runeterra.

L'episodio si inserisce in una serie piuttosto sfortunata di fughe di notizie che hanno caratterizzato lo sviluppo di 2XKO. In precedenza, Teemo era stato scoperto attraverso operazioni di data-mining prima che Riot potesse annunciarlo ufficialmente. Anche Warwick ha subito una sorte simile: il suo trailer di presentazione era stato pubblicato per errore in anticipo dallo stesso publisher. In questo contesto, Caitlyn rappresenta una delle poche novità che non erano trapelate prima dell'annuncio ufficiale, almeno fino al momento dell'accesso anticipato su PC.

L'aggiornamento della Stagione 1 dovrebbe portare con sé anche modifiche al bilanciamento per l'intero roster di combattenti, un aspetto cruciale per la comunità competitiva che si sta formando attorno al titolo. Riot Games probabilmente rilascerà ulteriori dettagli su questi cambiamenti man mano che ci si avvicinerà alla data di lancio, fornendo ai giocatori il tempo necessario per adattare le proprie strategie. Restano ancora da scoprire eventuali modalità di gioco aggiuntive, contenuti cosmetici e altre funzionalità che potrebbero arricchire l'esperienza con l'arrivo del nuovo anno.