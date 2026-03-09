Il mondo del gaming si trova ancora una volta trascinato nel vortice della politica americana, e questa volta nel mirino c'è una delle icone più amate della storia dei videogiochi: Master Chief di Halo. Steve Downes, la voce storica del Capo Mastro nella celebre saga Microsoft, ha preso pubblicamente le distanze da un video di propaganda diffuso dalla Casa Bianca che glorifica le operazioni militari in Iran, richiedendo con fermezza la rimozione immediata della sua voce dal contenuto. Non si tratta di un caso isolato: negli ultimi giorni anche The Pokémon Company aveva dovuto fronteggiare una situazione analoga, segnale che l'utilizzo non autorizzato di proprietà intellettuali videoludiche per scopi politici sta diventando un fenomeno preoccupante.

Il video in questione, intitolato Justice the American Way, è un collage di clip iconiche tratte da film, serie TV e videogiochi: accanto a Master Chief compaiono personaggi come Maverick di Top Gun, Iron Man, John Wick, Saul Goodman di Breaking Bad e molti altri, con le loro battute più celebri montate su musica ad alto impatto energetico e inframmezzate da immagini di guerra reale. Il risultato è esattamente il tipo di contenuto che la community gaming di tutto il mondo ha accolto con reazione compatta di disgusto e incredulità.

Downes ha pubblicato una dichiarazione ufficiale sul proprio profilo X, senza lasciare spazio ad ambiguità: "Voglio essere cristallino: non ho partecipato né sono stato consultato, né approvo l'utilizzo della mia voce in questo video o il messaggio che veicola. Esigo che i produttori di questo disgustoso e infantile war porn rimuovano immediatamente la mia voce." Un intervento diretto e senza compromessi, che ha raccolto in poco tempo oltre 2.000 commenti, la stragrande maggioranza dei quali a sostegno dell'attore.

"Non ho partecipato né sono stato consultato, né approvo l’uso della mia voce in questo video o il messaggio che trasmette." — Steve Downes, voce di Master Chief

La risposta della community è stata immediata e compatta. Tra i commenti più condivisi spicca quello di un utente che ha scritto: "La nuova missione di Master Chief: fermare la Casa Bianca dal diffondere la sua ossessione per il war porn." L'ironia della situazione non sfugge agli appassionati: uno dei franchise militari più celebri della storia dei videogiochi, fondato su battaglie spaziali fantascientifiche contro i Covenant, viene strappato dal suo contesto per essere inserito in materiale di propaganda che riguarda un conflitto reale, con implicazioni etiche tutt'altro che banali.

Come accennato, il caso di Master Chief non è un episodio isolato nell'arco delle ultime settimane. The Pokémon Company aveva già dovuto intervenire pubblicamente dopo che un meme basato su Pokémon era stato condiviso dal team social della Casa Bianca per promuovere politiche economiche legate ai dazi. La risposta dell'azienda giapponese era stata netta: "Non siamo stati coinvolti nella sua creazione o distribuzione, e non è stato concesso alcun permesso per l'uso della nostra proprietà intellettuale. La nostra missione è unire il mondo, e questa missione non è affiliata ad alcun punto di vista o agenda politica."