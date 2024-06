-4 giorni a Shadow of the Erdtree! Acquistalo al 23% di sconto su Instant Gaming

Elden Ring: Shadow of the Erdtree, l'attesissima espansione del celebre gioco di From Software, è prenotabile su Instant Gaming a soli 30,89€, con uno sconto del 23% rispetto al prezzo di listino di 40€. L'uscita ufficiale è fissata per il 21 giugno 2024, quindi mancano solo 4 giorni! Questo significa che avete poco tempo per approfittare di questa offerta straordinaria prima che il prezzo aumenti. Inoltre, nel caso preferiate acquistare il titolo in edizione fisica, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida al preorder.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree, chi dovrebbe acquistarlo?

Elden Ring è già stato un fenomeno di culto nel mondo dei videogiochi grazie alla sua complessità, alla profondità della storia e alla bellezza visiva. Con l'espansione Shadow of the Erdtree, From Software promette di portare i giocatori in un viaggio ancora più oscuro e avvincente. In questo nuovo capitolo, i giocatori esploreranno nuove regioni del mondo di Elden Ring, incontreranno nuovi personaggi e affronteranno nemici ancora più temibili. Le aspettative sono altissime, e questo è il momento perfetto per prenotare il gioco a un prezzo incredibile.

Una delle caratteristiche più attese è l'introduzione di nuove abilità e incantesimi, che permetteranno ai giocatori di personalizzare ulteriormente il loro stile di gioco. Che preferiate combattere corpo a corpo, utilizzare magie devastanti o adottare un approccio furtivo, Shadow of the Erdtree offre strumenti e abilità per adattarsi a ogni tipo di giocatore. L'espansione include anche nuove armi e armature, ciascuna con le proprie caratteristiche e vantaggi, che contribuiranno a creare build uniche e potenti.

La grafica di Shadow of the Erdtree è stata ulteriormente migliorata, offrendo paesaggi mozzafiato e dettagli incredibili. Gli effetti di luce e le ambientazioni sono stati curati nei minimi particolari, rendendo ogni sessione di gioco un'esperienza visiva straordinaria. Le nuove creature e i boss sono stati progettati per essere non solo impegnativi, ma anche visivamente impressionanti, rendendo ogni scontro un momento memorabile.

Mancano solo 4 giorni all'uscita di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, e il tempo stringe per approfittare di questa offerta su Instant Gaming. Non perdete l'occasione di vivere un'avventura epica a un prezzo scontato del 40%! Con Elden Ring: Shadow of the Erdtree, From Software dimostra ancora una volta la sua maestria nel creare mondi complessi e storie coinvolgenti. Prenotate subito la vostra copia e preparatevi a immergervi in un viaggio indimenticabile.

