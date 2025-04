5 cose che puoi fare e 4 cose che non puoi fare con PlayStation Portal

PlayStation Portal ha rappresentato un'interessante incursione di Sony nel mondo delle console da gaming portatili, offrendo un modo innovativo per interagire con la propria console PlayStation 5. Piuttosto che essere una console indipendente, PlayStation Portal funge da ponte, estendendo l'esperienza PS5 al di fuori del tradizionale salotto. Questa sua natura unica porta con sé una serie di funzionalità possibili e, altrettanto importanti, di limitazioni da conoscere prima di considerare l'acquisto. Comprendere appieno cosa aspettarsi da questo dispositivo è, quindi, fondamentale per capire se si adatta al proprio stile di gioco e alle proprie esigenze.

In questo articolo esploreremo in dettaglio le capacità di PlayStation Portal, analizzando sia ciò che è possibile fare con questo dispositivo che le sue intrinseche limitazioni. Dall'esperienza di gioco remota alla compatibilità con gli accessori, fino alle esclusioni di determinate funzionalità, forniremo una panoramica completa per aiutarti a formarti un'opinione chiara e informata.

Cos'è PlayStation Portal?

PlayStation Portal è un dispositivo di riproduzione remota sviluppato da Sony per la sua console PlayStation 5. Non è una console portatile indipendente come Nintendo Switch o Steam Deck, ma un accessorio che ti permette di giocare in streaming ai titoli installati sulla tua PS5 tramite una connessione Wi-Fi.

In sostanza, PlayStation Portal estende l'esperienza di gioco della tua PS5 a un dispositivo portatile dotato di uno schermo LCD da 8 pollici con risoluzione 1080p a 60fps e di un controller integrato che riprende il design e le funzionalità del DualSense, inclusi il feedback aptico e i trigger adattivi.

Per poter utilizzare PlayStation Portal, è necessario possedere una console PlayStation 5 accesa o in modalità riposo e una connessione Wi-Fi stabile. Il dispositivo si connette alla PS5 tramite la funzione Remote Play di Sony, permettendoti di continuare le tue sessioni di gioco anche quando il televisore principale è occupato o semplicemente preferisci giocare in un'altra stanza.

Cosa puoi fare con PlayStation Portal

Giocare in remoto ai tuoi giochi PS5

La funzionalità principale di PlayStation Portal è la possibilità di giocare in remoto ai titoli installati sulla tua console PlayStation 5. Utilizzando la connessione Wi-Fi domestica, Portal trasmette in streaming il gameplay direttamente al suo schermo da 8 pollici, permettendoti di continuare le tue avventure preferite ovunque tu sia all'interno della portata del tuo network wireless. Questo significa che se il televisore principale è occupato o semplicemente preferisci giocare in un'altra stanza, puoi comunque accedere al vasto catalogo di giochi PS5 che possiedi. L'esperienza è pensata per essere fluida e reattiva, replicando i controlli del DualSense grazie ai controller integrati nel dispositivo, completi di feedback aptico e trigger adattivi (ove supportati dai giochi).

Giocare in cloud ad alcuni giochi del catalogo PS Plus

Un recente aggiornamento ha ampliato le possibilità del PlayStation Portal, portando oltre 30 titoli storici di PS1 e PSP direttamente sul dispositivo. Ora, gli abbonati a PS Plus Premium possono giocare a questi classici senza bisogno di una console domestica, segnando un cambio di strategia significativo per Sony. Titoli leggendari come Ape Escape, Twisted Metal e Abe's Oddysee sono, infatti, ora giocabili ovunque, a patto di avere una connessione WiFi stabile.

Ma non solo: anche svariati titoli per PS5 nel catalogo PS Plus sono riproducibili in cloud streaming: gli abbonati Premium possono quindi accedere a un'ampia selezione di giochi senza bisogno di una PS5. Tra questi ci sono (ma non solo):

Assassin's Creed Valhalla ​

​ Destruction AllStars ​

​ Dead Cells ​

​ Röki ​

​ Hotline Miami 2: Wrong Number ​

​ Werewolf: The Apocalypse - Earthblood ​

​ Watch Dogs: Legion ​

​ Warhammer: Chaosbane ​

​ Uncharted: Legacy of Thieves Collection ​

​ Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction ​

​ Thymesia ​

Utilizzare le funzionalità del controller DualSense

PlayStation Portal integra pienamente le caratteristiche distintive del controller DualSense di PlayStation 5. Questo include il feedback aptico, che offre vibrazioni precise e dettagliate in risposta agli eventi di gioco, e i trigger adattivi, che possono offrire diversi livelli di resistenza a seconda delle azioni che stai compiendo nel gioco. Avere queste funzionalità integrate nell'esperienza di gioco remota contribuisce a mantenere un elevato livello di immersione, simile a quello che si proverebbe giocando direttamente sulla console PS5 con il controller originale. Questa fedeltà ai controlli originali è un aspetto fondamentale per i giocatori che apprezzano le peculiarità del DualSense.

Accedere all'interfaccia utente di PlayStation 5

Tramite PlayStation Portal, puoi accedere all'interfaccia utente della tua PlayStation 5. Questo ti permette non solo di avviare i giochi, ma anche di navigare tra i menu, controllare le impostazioni, visualizzare la tua libreria di giochi, interagire con gli amici tramite il PlayStation Network e gestire i download (anche se non potrai avviare download direttamente da Portal se la PS5 è spenta). Avere accesso all'interfaccia utente completa della PS5 tramite Portal offre una grande comodità, permettendoti di gestire la tua console anche quando non sei fisicamente di fronte ad essa.

Giocare ovunque ci sia una connessione Wi-Fi stabile

Sebbene PlayStation Portal sia pensato principalmente per l'uso domestico, teoricamente puoi utilizzarlo ovunque tu abbia accesso a una connessione Wi-Fi sufficientemente stabile e veloce. Questo significa che potresti potenzialmente giocare ai tuoi titoli PS5 anche quando sei fuori casa, ad esempio in un hotel o in una casa vacanze, a patto che la tua PS5 a casa sia accesa o in modalità riposo e connessa a internet. Tuttavia, la qualità dell'esperienza di gioco remota al di fuori della rete domestica può variare significativamente a seconda della stabilità e della velocità delle connessioni internet sia di Portal che della PS5.

Cosa non puoi fare con PlayStation Portal

Giocare a titoli nativamente su Portal

PlayStation Portal non è una console di gioco indipendente e non ha la capacità di eseguire giochi nativamente. Non dispone di una propria memoria interna per l'installazione di giochi e non supporta l'inserimento di dischi fisici o download diretti. Funziona esclusivamente come un dispositivo di streaming remoto della tua PlayStation 5. Questo significa che per poter giocare con Portal, la tua PS5 deve essere accesa o in modalità riposo e connessa a internet.

Riprodurre Blu-ray o DVD

PlayStation Portal non ha la funzionalità per riprodurre dischi Blu-ray o DVD. La sua unica funzione è lo streaming di giochi dalla tua PlayStation 5. Sebbene la PS5 sia in grado di riprodurre dischi, questa funzionalità non viene estesa a PlayStation Portal.

Utilizzare PlayStation VR o PlayStation VR2

PlayStation Portal non è compatibile con i visori per la realtà virtuale di Sony, PlayStation VR e PlayStation VR2. L'esperienza VR richiede una connessione diretta alla console PS5 e non può essere trasmessa in streaming tramite Portal. Se sei un appassionato di giochi VR, dovrai continuare a utilizzare il visore direttamente collegato alla tua PS5.

Connettersi a Reti Wi-Fi Pubbliche che richiedono un browser per l'Autenticazione

PlayStation Portal non dispone di un browser web integrato. Questo significa che non potrai connetterti a reti Wi-Fi pubbliche che richiedono un'autenticazione tramite un browser, come quelle che si trovano spesso in hotel, aeroporti o bar. Questa limitazione può rendere difficile l'utilizzo di Portal al di fuori della tua rete domestica o di reti Wi-Fi private con password semplici.

PlayStation Portal è una console portatile indipendente come Nintendo Switch o Steam Deck?

No, PlayStation Portal non è una console portatile indipendente. A differenza di dispositivi come Nintendo Switch o Steam Deck, non ha la capacità di eseguire giochi nativamente. Non dispone di un proprio processore potente, memoria interna per l'installazione di giochi o la possibilità di riprodurre giochi tramite cartucce o download diretti. PlayStation Portal è un dispositivo di riproduzione remota che si connette alla tua console PlayStation 5 tramite Wi-Fi e trasmette in streaming i giochi installati sulla tua PS5 al suo schermo integrato.

Per poter utilizzare PlayStation Portal, la tua PlayStation 5 deve essere accesa o in modalità riposo e connessa a internet. Quindi, non puoi portare PlayStation Portal con te e giocare a giochi senza avere una PS5 accesa e una connessione Wi-Fi stabile su entrambi i dispositivi. La sua funzionalità è strettamente legata alla presenza e al funzionamento della tua console PS5.

Posso utilizzare PlayStation Portal al di fuori della mia rete Wi-Fi domestica?

Tecnicamente sì, è possibile utilizzare PlayStation Portal al di fuori della tua rete Wi-Fi domestica, a condizione che tu abbia una connessione internet sufficientemente stabile e veloce sia nel luogo in cui ti trovi con Portal che nella posizione in cui si trova la tua PlayStation 5. La tua PS5 deve essere accesa o in modalità riposo e connessa a internet. Tuttavia, l'esperienza di gioco remota al di fuori della rete domestica può essere significativamente influenzata dalla qualità delle connessioni internet.

Latenza elevata, instabilità della connessione o velocità di upload/download insufficienti possono portare a ritardi nell'input, artefatti grafici o disconnessioni. Per un'esperienza ottimale, è consigliabile avere una connessione Wi-Fi con una buona larghezza di banda e bassa latenza su entrambi i lati. Inoltre, come menzionato in precedenza, PlayStation Portal non supporta la connessione a reti Wi-Fi pubbliche che richiedono un browser per l'autenticazione, il che può limitare ulteriormente le possibilità di utilizzo al di fuori di reti private.

PlayStation Portal consuma molti dati internet durante lo streaming?

Sì, PlayStation Portal consuma una quantità significativa di dati internet durante lo streaming dei giochi dalla tua PlayStation 5. La quantità esatta di dati consumati può variare a seconda della risoluzione e del frame rate dello streaming, nonché della complessità grafica del gioco. Sony raccomanda una connessione internet a banda larga con una velocità di almeno 5 Mbps, ma per un'esperienza più fluida e con meno interruzioni, è consigliabile una velocità di almeno 15 Mbps. Se hai un piano dati internet con limiti di traffico, è importante tenere presente che lunghe sessioni di gioco in streaming tramite PlayStation Portal possono consumare rapidamente i tuoi dati disponibili, soprattutto se giochi frequentemente o per periodi prolungati. Monitorare il tuo utilizzo di dati internet può essere utile per evitare costi aggiuntivi o rallentamenti della connessione dovuti al superamento della soglia del tuo piano.

Qual è la qualità dello schermo e l'ergonomia di PlayStation Portal per lunghe sessioni di gioco?

PlayStation Portal è dotato di uno schermo LCD da 8 pollici con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel (Full HD) e una frequenza di aggiornamento di 60Hz. La qualità dell'immagine è generalmente buona per un dispositivo portatile, offrendo colori vivaci e una discreta nitidezza. Tuttavia, non raggiunge la qualità di schermi OLED presenti su altri dispositivi. Per quanto riguarda l'ergonomia, PlayStation Portal è progettato per assomigliare a un controller DualSense diviso, con lo schermo posizionato al centro. I controller integrati offrono una presa simile a quella del DualSense originale, con la stessa disposizione dei pulsanti e levette analogiche. Questo design familiare dovrebbe risultare comodo per molti giocatori, anche durante sessioni di gioco prolungate. Nonostante ciò, le dimensioni complessive del dispositivo potrebbero risultare un po' ingombranti per alcuni, e il peso potrebbe farsi sentire dopo un uso prolungato. L'ergonomia è soggettiva, quindi l'ideale sarebbe poter provare il dispositivo di persona per valutare il comfort per le proprie mani.

PlayStation Portal è compatibile con tutti i giochi per PlayStation 5?

In generale, PlayStation Portal dovrebbe essere compatibile con la maggior parte dei giochi per PlayStation 5 che possono essere riprodotti tramite Remote Play sulla console PS5 stessa. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni: i giochi che richiedono periferiche specifiche non supportate da Remote Play, come i giochi PlayStation VR o i giochi che necessitano di accessori USB collegati direttamente alla PS5 (ad esempio, alcune periferiche per giochi musicali), non saranno compatibili con PlayStation Portal. Inoltre, la qualità dell'esperienza di gioco remota può variare a seconda del gioco e della stabilità della connessione internet. Giochi con azioni molto rapide e che richiedono input precisi potrebbero risentire maggiormente di eventuali ritardi nella trasmissione. È consigliabile verificare se i tuoi giochi preferiti funzionano bene tramite Remote Play sulla tua PS5 prima di affidarti completamente a PlayStation Portal per giocarli.