5 giochi che girano squisitamente bene su Steam Deck

Steam Deck, il celebre PC handheld di Valve, ha aperto le porte del PC gaming anche a chi, normalmente, si è sempre rivolto al mondo delle console per la loro immediatezza. SteamOS, difatti, offre un'esperienza totalmente "senza pensieri", dove al giocatore viene richiesto semplicemente di scaricare il software dallo store di Valve e cominciare a giocare, senza preoccuparsi di null'altro.

Ovviamente Steam Deck non è solo questo, soprattutto in virtù della community che gravita attorno al celebre PC handheld di Valve che continua a offrire soluzioni per personalizzare l'esperienza finale in maniere davvero incredibili, ma proprio grazie a questa immediatezza ha permesso a moltissimi giocatori di scoprire alcuni titoli che, vuoi per la portabilità di Steam Deck vuoi per il fatto che offre una libreria di dimensioni abnormi, si sposano perfettamente con la filosofia alla base dell'handheld di Valve.

In questa rubrica abbiamo deciso di farvene conoscere ciclicamente una cinquina. Non importa se sono giochi celebri o perle nascoste, l'importante per noi è che girino squisitamente bene su Steam Deck, offrendo un'esperienza perfetta senza bisogno di "aiutini aggiuntivi" per esprimere appieno il loro potenziale.

Cookie Cutter

Cookie Cutter (che potete trovare a meno di 5€ su Instant Gaming) è un metroidvania tanto brutale quanto ispirato sia in termini di game design che per quanto concerne le tematiche trattate. Cherry è una robot ginoide che vive una storia d'amore idilliaca con la sua creatrice: la dottoressa Shinji Fallon.

Questo amore fiabesco, però, viene interrotto quando la dottoressa viene rapita da un gruppo di criminali che, prima di portare via Shinji, riducono in pezzi la povera Cherry. La robot, dopo essere stata salvata per un soffio da un meccanico fuorilegge, scoprirà che la sua creatrice l'ha dotata di poteri sovra-umani, grazie ai quali darà il via a una festa di morte nel tentativo di salvare la sua amata.

Al netto delle sue ottime qualità in termini di gameplay e direzione artistica, Cookie Cutter gira meravigliosamente bene su Steam Deck, permettendo di giocare l'intera avventura con un frame rate che oscilla tra i 55 e i 60 FPS, ovviamente a dettagli grafici massimi.

Epic Mickey Rebrushed

Creato dalla mente geniale di Warren Spector, Epic Mickey: Rebrushed è la riedizione (riveduta e corretta) di una esclusiva per Nintendo Wii tanto ispirata quanto, forse, un po' troppo in anticipo sui tempi.

Topolino finisce, per una serie di circostanze sfortunate, a Rifiutolandia, la terra dove vivono i cartoni dimenticati. In questo luogo tetro e malinconico, l'icona Dinseyana dovrà fronteggiare Macchia Nera, salvare il regno dei cartoni perduti e convincere Oswald, il coniglio fortunato, di non aver preso il suo posto nel cuore di Walt Disney.

Un platform tanto old school quanto perfettamente attuale, con un gameplay rinnovato per migliorarne tutte le farraginosità del passato e che si sposa magistralmente con la natura portatile di Steam Deck. Sull'handheld di Valve, inoltre, è possibile fruire di Epic Mickey: Rebrushed (che potete trovare in forte sconto su Instant Gaming) a 60 FPS, dettagli grafici massimi e con tempi di caricamento notevolmente ridotti rispetto alla controparte per Nintendo Switch.

The Last Faith

Il secondo metroidvania di questa lista è un titolo che potrebbe fare la gioia degli amanti sia di Castlevania che di Bloodborne (a cui l'immaginario di The Last Faith si ispira senza nasconderlo). The Last Faith, difatti, mischia abilmente gli elementi dei due generi sopracitati senza, fondamentalmente, osare e riuscendo, quindi, a offrire un'esperienza finale tanto derivativa quanto convincente.

In una sconosciuta cittadina vittoriana, giunge un misterioso viaggiatore afflitto da una malattia del sangue di origine sconosciuta. Un incipit tanto derivativo quanto utile per riuscire a dare il via a un titolo che, con la sua splendida pixel art, mette chiaramente in mostra l'amore degli sviluppatori sia per la celebre serie di Konami che per il capolavoro di FromSoftware.

The Last Faith (disponibile su Instant Gaming a poco più di 13€), proprio grazie al suo stile retrò, si sposa benissimo con lo schermo contenuto di Steam Deck. In termini di performance non c'è nulla da appuntare, ma siamo rimasti sorpresi da come il titolo si riveli perfetto in mobilità, riportandoci alla mente l'ottima trilogia di Castlevania usciti per Nintendo DS.

Katana ZERO

Katana ZERO (disponibile a meno di 10€ su Instant Gaming) è un action-platformer neo-noir traboccante di stile, di azione mozzafiato e di combattimenti che richiedono estrema precisione. Nei panni di un samurai senza nome, la cui vita sembra sull'orlo di una crisi esistenziale, verremo chiamati a compiere degli assassini all'interno di livelli in due dimensioni dove la prontezza di riflessi è tutto.

In Katana ZERO, la morte del protagonista è istantanea, motivo per il quale si dovrà studiare gli ambienti a dovere, per capire quando manipolare il tempo e in che direzione attaccare per evitare di venire brutalmente eliminati.

A tutto questo si aggiunge una direzione artistica ispiratissima, una storia intricata (e con diversi finali) e una colonna sonora incredibilmente orecchiabile (e che muterà costantemente in base all'azione di gioco). Il tutto, ovviamente, in un contesto che si sposa perfettamente per brevi partite mordi e fuggi, dove si portano a termine un paio di assassini nei momenti di libertà dalla routine quotidiana.

Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged

Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged è la nuova edizione di un capolavoro (disponibile nella sua versione originale su Instant Gaming a 1€) che non ha bisogno di presentazioni e che, grazie a un rinnovato comparto grafico, riesce ancora oggi a fare la sua ottima figura sotto molteplici punti di vista, specialmente su Steam Deck.

Le piccole sfumature e l’attenzione ai dettagli rendono questa nuova edizione di Broken Sword - Shadow of the Templars, un prodotto che merita di essere provato da tutti, sia chi non ha mai giocato il celebre punta e clicca, sia chi vuole rivivere la prima avventura di George e NIcole.

Su Steam Deck il titolo è squisitamente malleabile, visto che sarà possibile giocarlo con i controller o sfruttando il touch screen e ottenendo, quindi, un'esperienza più immediata e che si sposa perfettamente con questo genere.