Lo showcase di Xbox e Bethesda della Summer Game Fest 2022 ci ha regalato un nuovo video di A Plage Tale: Requiem. Il seguito dell’avventura firmata Asobo Studios è tornato a mostrarsi con un breve filmato di gameplay, incentrato sull’esplorazione e sui combattimenti.

Nel filmato, pubblicato nel corso degli ultimi minuti, è possibile dare uno sguardo alla nuova direzione dell’avventura di Hugo e Amicia. Il gioco appare decisamente più maturo rispetto al precedente, con toni molto più oscuri. I due protagonisti sono sicuramente maturati dopo gli eventi del primo capitolo e questo ha ovviamente portato anche a un cambiamento decisamente importante nel loro modo di affacciarsi ai pericoli.

Il video di gameplay è disponibile poco più in basso, ma al momento non c’è una data di uscita. Il titolo è ancora previsto per il 2022, ma Asobo Studio e Focus Home Interactive non hanno voluto aggiornarci sulla sua release.

A Plague Tale: Requiem sarà disponibile anche per PS5 e PC, oltre che Xbox Series S e Xbox Series X. Il gioco sarà incluso anche in Xbox Game Pass e sarà disponibile anche su Xbox Cloud. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.