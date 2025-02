Absurdaverse: ecco il nuovo progetto del co-fondatore di Rockstar Games

Dan Houser, co-fondatore di Rockstar Games e sceneggiatore di GTA 5, ha svelato il suo nuovo progetto: Absurdaverse. L'annuncio è arrivato tramite la sua nuova società di media Absurd Ventures, fondata dopo aver lasciato Rockstar nel 2020.

Absurdaverse si presenta come un "gioco d'avventura action-comedy basato su una storia", ambientato in un universo originale. La compagnia ha mostrato i primi personaggi, definendoli "nuovi tipi di eroi" pronti a "soffrire". Il progetto sembra, quindi, unire l'esperienza di Houser nei giochi open world con un tono più leggero e comico.

Oltre ad Absurdaverse, Absurd Ventures ha anticipato l'arrivo di altri due universi narrativi: Better Paradise e American Caper, quest'ultimo descritto come un "nuovo universo di fiction criminale". Maggiori dettagli su questi progetti e sui primi lavori di animazione verranno rivelati nel corso dell'anno.

La società sta anche espandendo il suo team di sviluppo: recentemente, circa 20 dipendenti chiave di Ascendant Studios (sviluppatori di Immortals of Aveum) si sono uniti ad Absurd Ventures, formando una nuova divisione chiamata Absurd Marin.

Lanciato ad agosto scorso, Immortals of Aveum, uno sparatutto in prima persona basato sulla magia e focalizzato sul single-player, ha ricevuto recensioni contrastanti e non ha ottenuto il successo commerciale sperato. Questo ha portato Ascendant Studios, appena un mese dopo, a prendere la "dolorosa ma necessaria" decisione di licenziare il 45% del personale, ovvero circa 40 dipendenti.

La situazione non è migliorata nei mesi successivi: all'inizio di quest'anno si è diffusa la notizia che una "larga parte" del team rimanente fosse stata messa in aspettativa, lasciando incerto il futuro dello studio. Ora, però, per alcuni è arrivato un nuovo capitolo presso Absurd Ventures.

Non ci resta, dunque, che attendere per scoprire come sarà Absurdaverse e cos'altro ha in serbo il team.