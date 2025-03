Ve la ricordate Acclaim? Un colosso che risorge dopo 20 anni

Un nome che evoca ricordi dell'età d'oro dei videogiochi sta tornando a sorpresa nel panorama videoludico contemporaneo. Acclaim Entertainment, colosso che dominò l'industria tra gli anni '80 e '90 con titoli iconici come Mortal Kombat e NBA Jam, si prepara a fare il suo ritorno dopo oltre due decenni di assenza dal mercato. Questa rinascita, tuttavia, non rappresenta una semplice operazione nostalgia, ma un progetto completamente rinnovato che punta a ridefinire il ruolo dell'azienda nell'ecosistema videoludico attuale.

Una nuova visione per un marchio storico

La resurrezione di Acclaim Entertainment avviene sotto una luce completamente diversa rispetto al passato. Con sede a Los Angeles, la nuova incarnazione dell'azienda si presenta con un team completamente rinnovato e una missione ben definita: diventare un punto di riferimento per gli sviluppatori indipendenti, offrendo loro supporto concreto per realizzare i propri progetti.

Alex Josef, CEO della nuova Acclaim, sottolinea la discontinuità con il passato: «Si tratta di un rilancio e una rivitalizzazione del marchio Acclaim con un team completamente nuovo. Alcuni giocatori hanno un'associazione con Acclaim del passato, ma è una squadra totalmente nuova.» Un messaggio chiaro che evidenzia come l'operazione non sia un semplice tentativo di cavalcare l'onda della nostalgia.

Dietro questa ambiziosa operazione di rilancio si cela un gruppo di professionisti con esperienza consolidata nel settore dell'intrattenimento. Tra i nomi di spicco figurano Russell Binder di Striker Entertainment e Mark Caplan di Ridge Partners, entrambi con un background significativo nell'industria dei media.

Particolarmente interessante è la presenza di Jeff Jarrett, personalità nota agli appassionati di wrestling come due volte membro della Hall of Fame, che porta in dote oltre trent'anni di esperienza a cavallo tra il mondo del wrestling e quello dei videogiochi. Una figura che simboleggia perfettamente il ponte tra l'intrattenimento tradizionale e quello interattivo.

Uno degli aspetti più intriganti di questa rinascita riguarda il destino delle proprietà intellettuali che resero famosa Acclaim in passato. La situazione attuale presenta notevoli complessità: Mortal Kombat è oggi sotto il controllo di Warner Bros, NBA Jam appartiene a Electronic Arts, mentre Turok è nelle mani di Universal Studios, che ne ha fatto utilizzi non sempre legati al mondo videoludico.

Questa frammentazione del portfolio storico rappresenta una sfida significativa per la nuova Acclaim, che dovrà decidere se tentare di recuperare alcuni di questi titoli iconici o concentrarsi esclusivamente sulla creazione di nuove proprietà intellettuali e sul supporto a sviluppatori indipendenti.

Un approccio qualitativo alla pubblicazione

A differenza di molti publisher contemporanei, la nuova Acclaim Entertainment sembra voler puntare sulla qualità piuttosto che sulla quantità. Josef ha infatti dichiarato che l'azienda intende pubblicare un massimo di tre o quattro titoli all'anno, privilegiando progetti selezionati con cura.

Questo approccio selettivo e mirato potrebbe rivelarsi vincente in un mercato sempre più saturo di proposte, permettendo ai giochi pubblicati sotto l'egida di Acclaim di ricevere l'attenzione necessaria in termini di marketing e supporto post-lancio. La strategia prevede infatti un sostegno completo agli sviluppatori, che include finanziamenti, marketing e supporto PR.

L'industria dei videogiochi osserva con curiosità questa operazione di revival, che potrebbe rappresentare un caso studio interessante di come un marchio storico possa reinventarsi mantenendo un legame con la propria eredità culturale, pur abbracciando completamente le dinamiche del mercato contemporaneo.