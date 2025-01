Acer si prepara a lanciare un nuovo handheld da 11 pollici

Acer si prepara a fare il suo ingresso nel 2025 con due nuovi dispositivi portatili per il gaming che promettono di ridefinire il settore. Si tratta dei modelli Nitro Blaze 11 e Nitro Blaze 8, dotati rispettivamente di schermi da 11 e 8 pollici. La presentazione ufficiale è prevista questa settimana, in occasione del CES 2025, uno degli eventi tecnologici più attesi dell’anno.

La principale novità dei Nitro Blaze è l’adozione del processore Ryzen AI 300, un significativo passo in avanti rispetto all’attuale Nitro Blaze 7, che monta l’APU Ryzen 7 8840U Hawk Point. Grazie all’architettura Zen 5 della serie Strix Point, i nuovi modelli offriranno migliori prestazioni e maggiore efficienza, posizionandosi come concorrenti di primo piano nel mercato dei dispositivi da gaming portatili.

Il mercato dei dispositivi portatili per il gaming è dominato da giganti come ASUS ROG Ally, Valve Steam Deck e Lenovo Legion Go. Acer punta a ritagliarsi uno spazio significativo grazie ai Nitro Blaze 11 e 8, che saranno lanciati accanto a dispositivi altrettanto innovativi come il Lenovo Legion Go 2025, equipaggiato con Ryzen Z2 Extreme, e il MSI Claw 8 AI+, dotato di Core Ultra 200V. Tuttavia, per distinguersi, Acer potrebbe puntare su una strategia di prezzo aggressiva, oltre che su specifiche tecniche all’avanguardia.

I Nitro Blaze 11 e 8 presenteranno caratteristiche aggiornate rispetto al Nitro Blaze 7, che è stato lanciato nel settembre 2024 senza ottenere un impatto significativo. Entrambi i nuovi modelli saranno dotati di sistema operativo Windows 11 e promettono di migliorare l’esperienza di gioco con display più grandi e hardware potenziato. Il debutto sul mercato è previsto per gennaio 2025.

Nonostante le specifiche tecniche siano un fattore importante, Acer potrebbe trovare nel prezzo il vero punto di forza per i Nitro Blaze. Con una concorrenza agguerrita e modelli premium già affermati, offrire un equilibrio tra performance e costo sarà cruciale per conquistare i gamer e gli appassionati di tecnologia.

Ulteriori dettagli sui Nitro Blaze 11 e 8 saranno svelati dopo l’attesissimo evento stampa di AMD, dove si prevede un’ulteriore conferma delle caratteristiche tecniche e delle strategie di Acer per il 2025.