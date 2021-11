Activision: ci siamo, il CEO Bobby Kotick sta per accontentare tutti

Il CEO di Activision Bobby Kotick sta seriamente pensando di dimettersi. Dopo una lunga settimana, vissuta al centro delle critiche e delle polemiche a seguito del report del Wall Street Journal, che ha svelato come in realtà la figura dirigenziale sapesse perfettamente del clima da confraternita e delle molestie che avvenivano negli uffici, ora Kotick avrebbe espresso la sua volontà di fare un passo indietro. Quando, però, non ci è dato saperlo.

Kotick avrebbe espresso queste parole durante uno dei tantissimi meeting interni ad Activision, a seguito proprio del report del Wall Street Journal. Ed è lo stesso quotidiano d’informazione statunitense ad anticipare le parole che sarebbero state pronunciate dal CEO in persona. Stando alle fonti del WSJ, Kotick sarebbe pronto a dimettersi se non riuscirà a risolvere in tempi molto brevi tutti i problemi che affliggono il publisher di Irvine, in California.

Non sappiamo quanto siano reali le parole di Kotick. Sappiamo però di quanto il CEO sia ben voluto all’interno di Activision. Al di là dei dipendenti, che hanno organizzato dei walk out e anche una petizione che interna (non anonima) che ha raggiunto circa il 12% della forza lavoro del publisher californiano, che chiedono subito l’allontanamento di Kotick, il board dirigenziale ha sempre difeso l’operato del CEO, tanto che non sono neanche partite le indagini interne.

La situazione resta ovviamente molto delicata. Kotick stesso ha fatto circolare un video messaggio all’interno di Activision, ribadendo la sua politica di tolleranza zero. Una presa di posizione avvenuta un po’ troppo tardi però, che ora ha come conseguenza il licenziamento di un dipendente accusato di aver firmato per anni le mail con un nome offensivo. Sembra quasi, dunque, che il CEO stia cercando in tutti i modi di prendere misure che forse avrebbe dovuto attuare nel corso degli anni. Non sappiamo, però, se questo basterà a tenerlo al sicuro oppure, alla fine, sarà davvero costretto a fare un passo indietro.