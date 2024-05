AFK Journey: guida ai migliori team

Probabilmente se siete qui è perché avete sentito già parlare in qualche maniera di AFK Journey, tra pubblicità, sponsorizzate su YouTube o semplicemente un consiglio di un amico che ha molto tempo libero e una certa passione per i gacha presenti su cellulare.

Il nuovo prodotto degli sviluppatori di AFK Arena si è fatto rapidamente riconoscere per mescolare alle meccaniche classiche dell’idle game una montagna di funzionalità e caratteristiche, invece, che sono proprie del mondo dei giochi di ruolo complessi tra eroi, equipaggiamenti, squadre e chi più ne ha ne metta. Oggi andiamo a vedere nello specifico i migliori team di AFK Journey, con le nozioni teoriche che servono per poterseli costruire da soli in futuro.

Sommario

Cosa sono i bonus fazione in AFK Journey?

Partiamo da qualche informazione di carattere tecnico: come si costruisce un buon team in AFK Journey? Per prima cosa è necessario sfruttare a pieno i bonus di fazione!

In AFK Journey, infatti, esistono 6 fazioni diverse:

Celestiale

Sotterraneo

Belligero

Oltretomba

Portaluce

Selva

Massimizzare i bonus di fazione in base ai personaggi che si sono scelti è quindi di fondamentale importanza: ogni volta che 2 o più personaggi della stessa fazione vengono inseriti in una squadra le statistiche della stessa vengono aumentate di un determinato numero di punti percentuale.

Questo significa che, in linea di massima, per poter ottenere il massimo è bene tenere il bilanciamento delle fazioni per squadra a un massimo di due.

Per offrire varietà, però, gli sviluppatori hanno ben pensato di fare una cosa molto intelligente: rendere le fazioni “Celestiale” e “Sotterraneo” come delle fazioni neutrali, che funzionano praticamente da Jolly.

È bene sapere che non vale quasi mai la pena puntare a una squadra mono fazione: la maggior parte delle fazioni, infatti, non ha 5 personaggi che sinergizzano tutti in una singola strategia; solitamente conviene mescolare con il giusto grado di equilibrio personaggi provenienti da fazioni diverse per ottenere il miglior risultato.

Tendenzialmente si parla di “nucleo” della squadra (3 personaggi della stessa fazione che dettano la strategia centrale) e di personaggi di accompagnamento, che invece servono a potenziare ulteriormente la strategia del nucleo.

Quali sono i ruoli delle migliori squadre di AFK Journey?

La profondità dei sistemi che regolano AFK Journey è tale da permettere ai giocatori di sbizzarrirsi con la costruzione di team.

In linea generale, se si vuole fare di testa propria, queste sono le indicazioni da tenere in considerazione.

1 colosso: lui interpreterà il tank della squadra, beccandosi tutti i danni delle squadre avversarie e cercando di resistere quanto più a lungo possibile mentre il resto della propria squadra massacra gli avversari

lui interpreterà il tank della squadra, beccandosi tutti i danni delle squadre avversarie e cercando di resistere quanto più a lungo possibile mentre il resto della propria squadra massacra gli avversari 2 DPS: meglio 2 che 1 semplicemente perché sono necessari molti danni e perché anche i migliori DPS non ne fanno abbastanza per abbattere i team avversari (specie perché i migliori personaggi del gioco sono tank).

meglio 2 che 1 semplicemente perché sono necessari molti danni e perché anche i migliori DPS non ne fanno abbastanza per abbattere i team avversari (specie perché i migliori personaggi del gioco sono tank). 1 supporto: indispensabile per poter reggere più a lungo le battaglie, danno il meglio di sé quando accostati a manufatti in grado di migliorare il raggio delle cure o l’intensità delle stesse

indispensabile per poter reggere più a lungo le battaglie, danno il meglio di sé quando accostati a manufatti in grado di migliorare il raggio delle cure o l’intensità delle stesse 1 a scelta: l’ultimo personaggio solitamente è un flex pick che è possibile scegliere tra un secondo tank, un secondo supporto o un personaggio specialista (in questo caso un mago, una canaglia, un terzo DPS, quello che si preferisce); dipende tutto da qual è la strategia principale della propria squadra.

Le migliori squadre di AFK Journey divise per fazione

Ecco una breve lista delle migliori squadre che si possono costruire in AFK Journey in base alla fazione.

Belligero

Ecco gli eroi da usare per il miglior team della fazione Belligero in AFK Journey:

Colosso: Antandra, Brutus

Antandra, Brutus Supporto: Smokey & Meerky, Koko

Smokey & Meerky, Koko DPS: Rhys, Odie, Seth, Cecia

Rhys, Odie, Seth, Cecia Flex: Rowan, Shakir, Thoran:

La composizione che noi consigliamo è la seguente:

Brutus Smokey & Meerky Koko Cecia Odie

Come si gioca: questa è la fazione perfetta per proseguire nella trama del gioco senza paricolari problemi; ottimi tank, ottimo danno, buoni supporti; non serve molto altro.

Oltretomba

Ecco gli eroi da usare per il miglior team della fazione Oltretomba in AFK Journey

Colosso: Thoran

Thoran Supporto: Rowa, Hewynn

Rowa, Hewynn DPS: Cecia, Viperian, Silvina

Cecia, Viperian, Silvina Flex: Lucius, Brutus, Reiner

La composizione che noi consigliamo di usare è la seguente:

Thoran Cecia Rowan Hewynn Viperian

Come si gioca: fazione buona per il PVE di tutti i tipi, anche in late game; per sbloccare il suo vero potenziale ha bisogno di molto farmi e delle armi EX. Ottima combinazione di DPS e supporto.

Selva

Ecco gli eroi da usare per il miglior team della fazione Selva in AFK Journey

Colosso : Granny Dahnie

: Granny Dahnie DPS : Bryon

: Bryon Support : Hewynn

: Hewynn Specialist: Lyca, Parisa

Lyca, Parisa Flex: Rowan, Cassadee, Cecia

La composizione che noi consigliamo di usare è la seguente:

Granny Dahnie Bryon Cecia Lyca Hewynn

Come si gioca: il nucleo del team selva preveda il riciclo delle energie per l'attivazione delle abilità, con moltissimi danni poi fatti da personaggi magici e da creatori di scudi. Il nucleo del team, Granny Dahnie, Bryon e Hewynn richiede una montagna di risorse per effettuare l'ascesa e pertanto è un team che si consiglia a chi non ha paura di spendere.

Portaluce

Ecco gli eroi da usare per il miglior team della fazione Selva in AFK Journey

Colosso: Lucius, Thoran, Granny Dahnie

Lucius, Thoran, Granny Dahnie DPS: Vala

Vala Specialista: Korion

Korion Supporto: Rowan

Rowan Flex: Cecia, Hewynn, Reinier

La composizione che noi consigliamo di usare è la seguente:

Vala Granny Dahnie Rowan Cecia Korin

Come si gioca: tra tutte le fazioni questo è il team meno forte, complice anche la natura quasi di "supporto" del mondo dei portaluce. Questa fazione offre un buon mix tra opzioni offensive e difensive, però sembrano mancare di potenza su lungo periodo e finiscono per diventare subottimali una volta che si supera la metà del gioco o si vuole entrare a gamba tesa nel mondo del PVP; molto meglio puntare su integrare personaggi portaluce all'interno di altre squadre per ottenere i migliori risultati.