Alan Wake 2: guida ai potenziamenti (parole del potere)

Siete stanchi di perire mentre giocate ad Alan Wake 2? Probabilmente è perché non riuscite a trovare tutte le parole del potere, ovvero i potenziamenti che Remedy ha messo a disposizione dei giocatori che meglio esplorano il mondo di gioco; nella nostra guida alle parole del potere di Alan Wake 2 troverete tutto quello di cui avrete bisogno.

Durante i segmenti di gioco con Alan, infatti, chi esplora mede avrà modo di trovare dei piccoli murales che, se analizzati (con la torcia, non fateci troppe domande su come funziona realmente il gioco) permettono al nostro scrittore di migliorare le sue caratteristiche: tutto quanto sfruttando un bizzarro ma gustoso skill tree da riempire parola di potere dopo parola di potere.

Vi sembra complicato?

Non vi preoccupate: è più semplice di quanto possa sembrare a parole.

Cosa sono le parole del potere in Alan Wake 2?

Esistono 7 tipologie di parole del potere in Alan Wake 2; questi simboli sono sparsi all’interno delle meravigliose mappe del gioco e permettono al nostro maledetto protagonista di sopravvivere con maggiore semplicità all’interno delle disperate situazioni in cui la narrativa del gioco ci infila.

Ogni volta che troviamo una parola del potere riceviamo un punto abilità, spendibile poi in base alle proprie preferenze per potenziare questa o quella caratteristica.

Di base gli effetti che ci possiamo aspettare sono quelli classici dei videogiochi: più o meno danni, più strumenti per gestire le minacce, più risorse curative, più strumenti per il crowd control, più spazio in inventario e così via.

Ecco l'elenco completo di tutte le tipologie di parole del potere in Alan Wake 2:

Parole di riparazione : aumenta salute e rigenerazione salute;

: aumenta salute e rigenerazione salute; Parole di armi : aumenta munizioni ed effetti armi;

: aumenta munizioni ed effetti armi; Parole di guerra : aumenta i danni di revolver, fucile a pompa e lanciarazzi;

: aumenta i danni di revolver, fucile a pompa e lanciarazzi; Parole di oggetti : aumenta dimensioni dell’inventario di alan, evidenzia sulla mappa risorse e oggetti nelle vicinanze, aggiunge una batteria alla torcia di Alan;

: aumenta dimensioni dell’inventario di alan, evidenzia sulla mappa risorse e oggetti nelle vicinanze, aggiunge una batteria alla torcia di Alan; Parole d'aiuto : aumenta l’effetto dei razzi segnalatori e degli oggetti curativi;

: aumenta l’effetto dei razzi segnalatori e degli oggetti curativi; Parole d’azione : aumenta i danni inflitti, diminuisce i danni ricevuti, migliora le capacità furtive di Alan;

: aumenta i danni inflitti, diminuisce i danni ricevuti, migliora le capacità furtive di Alan; Parole della lampada: aumenta la salute, potenzia gli stordimenti o ripristina le cariche più rapidamente quando si utilizza la torcia.

Alan Wake 2: dove sono le parole del potere? Lista completa

Arrivati fino a qui non ci resta che scoprire la posizione di tutte quante le parole del potere sparse all'interno del gioco.

Prima di cominciare con la lista qualche dettaglio extra:

Le parole del potere si trovano soltanto all'interno dei capitoli in cui controlliamo Alan

Le parole del potere non si possono più ottenere una volta superato il capitolo 8, ovvero Iniziazione: Poet's Cinema

Dentro le varie location parlando con lo sceriffo è possibile ottenere una mappa della propria zona con indizi sulla posizione delle parole del potere

Per comodità vi abbiamo diviso la posizione delle parole del potere in base al capitolo di riferimento, con qualche dettaglio in più.

Nelle mappe le parole del potere sono segnalate attraverso dei numeri.

Alan Wake 2: parole del potere in Iniziazione: Casey (capitolo 2)

Ecco la posizione di tutte le parole del potere dentro il secondo capitolo del gioco.

Luogo Buio (prima volta)







1) Parola di riparazione

2) Parola della lampada

3) Parola di guerra

4) Parola di armi

5) Parola di armi

6) Parola di riparazione (2)

Metropolitana

7) Parola di armi (2)

8) Parola di aiuto

9) Parola della lampada (2)

10) Parola di guerra (2)

11) Parola di armi (2)

12) Parola di riparazione (3)

13) Parola della lampada (3)

14) Parola di armi (3)

15) Parola di armi (3)

16) Parola di riparazione (4)

Alan Wake 2: parole del potere in Iniziazione: Stanza 665 (capitolo 5)

Ecco la posizione di tutte le parole del potere dentro il quinto capitolo del gioco.

Luogo Buio (seconda volta)

17) Parola di aiuto (2)

18) Parola della lampada (4)

19) Parola di armi (4)

20) Parola di aiuto (3)

Oceanview Hotel

21) Parola di guerra (3)

22) Parola di guerra (4)

23) Parola di oggetti (1)

Alan Wake 2: parole del potere in Iniziazione: Zane's Film (capitolo 8)

Ecco la posizione di tutte le parole del potere dentro l'ottavo capitolo del gioco.

Poet’s Cinema