Remedy punta a diventare la "Naughty Dog europea"

Il regista di Alan Wake 2, Kyle Rowley, ha dichiarato che Remedy Entertainment dovrebbe diventare "la versione europea di Naughty Dog", rivelando l'ispirazione che la software house ha tratto dallo studio americano nel orso degli anni. L'affermazione è stata fatta durante un'intervista concessa al podcast Behind The Voice.

Alan Wake 2 ha ottenuto grande successo di critica per la sua grafica mozzafiato e la narrazione incredibilmente ispirata, caratteristiche che lo hanno avvicinato parecchio alle produzioni di Naughty Dog. Il gioco ha venduto oltre un milione di copie, diventando il titolo Remedy più veloce a raggiungere questo traguardo.

Secondo Kyle Rowley, Remedy "Dovrebbe puntare ad essere la versione europea di Naughty Dog"

Nonostante il successo commerciale e di critica, però, Alan Wake 2 non è ancora risultato profittevole per Remedy a novembre 2024. Lo studio ha ammesso di aver investito troppo nel progetto per ottenere il risultato voluto, rimanendo però ottimista sulle vendite a lungo termine che giustificheranno l'investimento fatto.

L'ambizione di Remedy si riflette nelle parole di Rowley: "Penso che dovremmo puntare ad essere la versione europea di Naughty Dog". Questa influenza è evidente fin da Quantum Break, titolo che oltre a ispirarsi al taglio estremamente cinematografico dei titoli di Naughty Dog, ha avuto un ruolo chiave nello sviluppo di Alan Wake 2.

Mentre Remedy continua a consolidare la sua posizione con Alan Wake 2, e i numerosi progetti cross-mediali che collegheranno l'universo di Wake a quello di Control, anche Naughty Dog guarda al futuro. Intergalactic, il progetto che Neil Druckmann dichiarò essere in sviluppo dal 2020 e con pieno controllo creativo da parte sua, è stato recentemente presentato ai The Game Awards, attirando immediatamente l'attenzione dell'intera community videoludica.

L'aspirazione di Remedy a diventare un punto di riferimento europeo nel settore dei videogiochi, paragonabile a Naughty Dog, sottolinea la crescente ambizione dello studio finlandese. Con Alan Wake 2, Remedy ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli in termini di qualità e innovazione narrativa.