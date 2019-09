Alan Wake Remastered su PS4, Xbox One e Switch è in arrivo?

Alan Wake potrebbe essere sul punto di ritornare in una versione remastered su PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Ecco tutti i dettagli.

Remedy Entertainment è sulla cresta dell’onda: Control sta convincendo pubblico e critica (come avete potuto leggere nella nostra recensione) e il supporto post-lancio andrà avanti per lungo tempo. Per quanto concentrata completamente su questa IP, pare che la società non abbia dimenticato il proprio passato. Secondo alcuni rumor, Alan Wake potrebbe ritornare in versione remastered.

Questa indiscrezione arriva tramite il canale YouTube di Doctre81, per poi rimbalzare sulle pagine di ResetEra. Secondo quanto segnalato, un membro dello staff di Virtuos ha aggiornato la propria pagina LinkedIn, affermando di essere al lavoro sul remake di un gioco action adventure AAA. Il collegamento con Alan Wake e Remedy Entertainment nasce dal fatto che Virtuos ha collaborato allo sviluppo di Quantum Break.

La nuova versione arriverebbe su Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Ovviamente questi sono solo rumor e vanno presi con le dovute precauzioni. Nel caso si rivelasse tutto vero, Virtuos sarebbe una certezza: il team ha lavorato su FF X/X-2, Fable Anniversary, Heavy Rain, Assassin’s Creed The Ezio Collection e a molti altri titoli famosi.

Diteci, cosa ne pensate di questa possibilità? Vi piacerebbe un ritorno della serie? Oppure volete solo un seguito ufficiale?