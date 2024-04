Compra 4.000 copie di Alan Wake, non ne funziona neanche una

L'affetto per un videogioco può spingere i fan a gesti estremi, ma ciò che ha fatto una certa Alisa per Alan Wake, il celebre shooter horror di Remedy Entertainment, supera ogni aspettativa. Ammiratrice indiscussa dell'universo narrativo creato da Remedy, Alisa ha acquistato 4.000 copie di questo gioco, dimostrando un livello di dedizione che non si vede tutti i giorni, anche tra i più appassionati.

Un'inserzione su eBay offriva 4.000 copie di Alan Wake a 240 dollari: come resistere?

Alisa ha trovato una curiosa inserzione su eBay: due scatoloni di codici download di Alan Wake venduti a 240 dollari. Questo insolito acquisto ha visto Alisa diventare proprietaria di 4.000 carte promozionali, ciascuna con un codice per scaricare il gioco originale. Queste carte, provenienti presumibilmente da un negozio di videogiochi chiuso, non erano mai state attivate e sono rimaste inutilizzate per oltre un decennio.

Il problema, però, è che nessuna di queste carte funziona: Alisa ne ha provate una ventina senza successo, dopodiché ha contattato il servizio clienti Microsoft per capire se era possibile attivarle. È saltato fuori che nessuna delle 4.000 carte promozionali è stata attivata dal negozio che le aveva comprate e, di conseguenza, i codici non possono essere usati per riscattare una copia del gioco.

Un vero peccato, ma la buona notizia è che riscattare i codici non era lo scopo primario dell'acquisto. Alisa ha raccontato di essere al lavoro su un progetto che prevede la realizzazione di un video, ispirato alle cinematiche in live action di Alan Wake 2. L'idea di utilizzare una "quantità assurda" di queste carte promozionali per una scena in particolare l'ha spinta verso l'acquisto; una volta terminato il video, le userà per decorare un'intera parete di casa.