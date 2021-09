Alan Wake Remastered su Amazon si è esaurito in pochi minuti

Dopo anni di attesa e grande speranza da parte degli appassionati, finalmente ieri è stato annunciata la tanto chiacchierata remastered di Alan Wake. Che il noto scrittore dell’orrore videoludico stesse tornando era ormai nell’aria da qualche tempo, più precisamente da quando all’interno di Control i ragazzi di Remedy hanno voluto inserire una serie di indizi più o meno velati sull’universo narrativo nato su Xbox 360 nel 2010.

Ora, a distanza di pochissime ore dall’annuncio ufficiale sono stati aperti i pre-ordini di Alan Wake Remastered su Amazon. Prima che corriate a prenotare la vostra copia del titolo, però, vi avvisiamo che al momento le scorte sono già andate esaurite nel giro di pochissimi minuti. Nessuno si aspettava una reazione del genere, che fa capire quanto il pubblico videoludico stesse aspettando con grande passione questo tipo di annuncio.

La cosa farà sicuramente piacere a Remedy, che già durante l’annuncio della Alan Wake Remastered fatto ieri, aveva più volte sottolineato come gli appassionati hanno più volte fatto sentire a tutto il team di sviluppo il grande amore per questo vero e proprio cult videoludico. Insieme all’apertura dei pre-order sono state rilasciate anche le prime immagini ufficiali di questa rimasterizzazione, che ci permette di vedere come e quanto è cambiato il titolo.

Sebbene siano stati aperti i pre-ordini su Amazon, non sappiamo ancora di preciso quando potremo mettere le mani su questo attesissima remastared, ma a tal proposito proprio ieri Remedy aveva ufficializzato che il titolo sarebbe uscito in un momento non ancora meglio specificato dell’ormai prossimo autunno. Vi ricordiamo, infine, che Alan Wake Remastered uscirà sulle piattaforma: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.