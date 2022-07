Un nuovo gioco ambientato nell’universo di Alien è stato annunciato da 20th Century Games. Il titolo sarà sviluppato da Survios, lo studio dietro Creed: Rise to Glory. I dettagli sul nuovo titolo sono ancora pochi, ma lo studio ha confermato che si tratterà di un gioco horror d’azione in single player che sarà rilasciato su PC, console non meglio specificate e VR.

“Il vasto universo di Alien è pieno di storie non ancora raccontate e opportunità per creare avvincenti giochi originali”, ha affermato Luigi Priore di 20th Century Games. “Siamo entusiasti di lavorare con un team come Survios che condivide la nostra passione per Alien e per l’immergere i fan in nuovi mondi ed esperienze”.

Maggiori dettagli sul gioco saranno rivelati il ​​21 luglio durante il panel di Alien: Expanding a Dark and Frightening Universe al Comic-Con di San Diego. Questa non è la prima volta che l’IP della serie fantascientifica viene utilizzata nel genere horror, poiché il gioco Alien: Isolation sviluppato da Creative Assembly nel 2014 ha saputo unire stealth e suspense per raccontare la storia di Amanda Ripley, figlia di Ellen Ripley, protagonista dell’originale saga cinematografica, mentre indaga su un stazione spaziale infestata dagli iconici xenomorfi.

L’anno scorso ha visto l’uscita di Aliens: Fireteam Elite, un approccio più ricco di azione al franchise cinematografico, e Aliens: Dark Descent è stato recentemente mostrato al Summer Game Fest. Descritto come un “gioco d’azione per giocatore singolo, basato sulla squadra”, Dark Descent mette i giocatori al comando di una squadra di marine spaziali mentre combattono contro orde di xenomorfi in battaglie tattiche in tempo reale. Anche altri franchise cinematografici degli anni ’80 stanno ottenendo nuovi adattamenti. Il nuovo trailer di gioco di Robocop: Rogue City ha rivelato una data di uscita per giugno 2023 per console e PC, ed è anche in fase di sviluppo un gioco di sopravvivenza post-apocalittico sulla serie Terminator.