Alla fine il museo di Van Gogh ha ceduto: niente più carte di Pikachu

Il Museo Van Gogh di Amsterdam ha dovuto interrompere prematuramente la distribuzione delle carte Pokémon promozionali raffiguranti Pikachu Col Cappello Di Feltro a causa dei continui problemi di sicurezza per i visitatori e il personale.

Questa decisione è stata presa a causa dell'enorme afflusso di fan e rivenditori ansiosi di ottenere una copia della carta durante l'iniziativa Pokémon x Van Gogh Museum, lanciata il 28 settembre.

L'iniziativa prevedeva l'esposizione di opere d'arte raffiguranti Pokémon come Pikachu, Eevee e Snorlax in stile del pittore olandese Vincent van Gogh, oltre alla possibilità di ottenere gratuitamente una carta promozionale raffigurante Pikachu con un cappello di feltro grigio, un omaggio all'autoritratto di Van Gogh.

Questa iniziativa ha attirato una folla di fan e bagarini, alcuni interessati alla collezione e altri desiderosi di rivendere le carte a prezzi esorbitanti online.

L'alto numero di visitatori, e la relativa confusione che non ha accennato a fermarsi nemmeno dopo il primo, tragico episodio, hanno spinto il Museo Van Gogh e The Pokémon Company a interrompere prematuramente la distribuzione delle carte per garantire la sicurezza di tutti i presenti. Le scuse ufficiali sono state rilasciate da The Pokémon Company.

Tuttavia, coloro che desiderano acquisire la carta promozionale avranno ancora opportunità future. La carta sarà disponibile presso i Pokémon Center nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada. Inoltre, verrà reintrodotta presso i rivenditori partecipanti nei Paesi Bassi all'inizio del prossimo anno.

Questa iniziativa, sebbene colpita da problemi di sicurezza e caos, ha dimostrato quanto il clamore attorno alle carte dei Pokémon non accenni a diminuire, oltre a mostrare, ancora una volta, il lato peggiore di queste passioni.

Mentre i vari bagarini cercano di additare il futuro restock come una falsa notizia, per continuare a rivendere a caro prezzo la carta, il Museo Van Gogh ha dovuto prendere misure per garantire una visita sicura e piacevole ai suoi visitatori.