Allarme pedofilia su Roblox: il rapporto shock di Hindenburg Research

Roblox è stato accusato di esporre i minori a contenuti pedopornografici e violenti, secondo un rapporto pubblicato da Hindenburg Research.

La società di investimento ha condotto un'indagine approfondita sulla piattaforma, molto popolare tra i giocatori più piccoli, rivelando gravi carenze nella moderazione dei contenuti e nella protezione degli utenti più giovani.

La ricerca ha rivelato un inferno pieno di pedofili che espone i bambini a grooming e pornografia.

Il rapporto di Hindenburg Research descrive Roblox come un "inferno pieno di pedofili", evidenziando la presenza di gruppi e utenti che scambiano apertamente materiale pedopornografico e sollecitano atti sessuali compiuti da minori.

L'indagine ha rivelato la facilità con cui gli account di bambini possono accedere a contenuti per adulti e gruppi esplicitamente sessuali, nonostante le restrizioni d'età dichiarate.

Tra le scoperte più allarmanti, Hindenburg ha individuato un gruppo chiamato "Adult Studios" con oltre 3.000 membri dediti allo scambio di materiale pedopornografico.

Inoltre, sono stati trovati numerosi account con nomi riferiti a Jeffrey Epstein, noto criminale condannato per abusi su minori, e username espliciti come "@igruum_minors" e "@RavpeTinyK1dsJE".

Il rapporto cita anche la presenza di giochi violenti e inappropriati facilmente accessibili ai minori, come "Beat Up Homeless Outside 7/11 Simulator" e "Beat Up The Pregnant", che hanno raggiunto milioni di accessi. In una di queste esperienze ludiche descritte come "terapeutiche", un utente si è presentato come "rapper con una sola p" (vi lasciamo scoprire da voi cosa significhi la parola in inglese), incoraggiando comportamenti pericolosi.

In risposta alle accuse, Roblox ha dichiarato che "Ogni giorno, decine di milioni di utenti di tutte le età hanno esperienze sicure e positive su Roblox". L'azienda ha sottolineato i propri investimenti in sistemi di sicurezza e moderazione, ma non ha direttamente confutato i fatti riportati da Hindenburg.

La compagnia ha anche accusato il rapporto di essere stato realizzato per supportare l'agenda finanziaria di Hindenburg Research, nota per le sue attività di short selling. Tuttavia, le risposte di Roblox non sembrano affrontare in modo esaustivo le criticità sollevate, lasciando aperte molte domande sulla sicurezza della piattaforma.

Il caso solleva importanti questioni sulla responsabilità delle piattaforme online nella protezione dei minori e sull'efficacia dei sistemi di moderazione dei contenuti. La gravità delle accuse potrebbe portare a un'indagine più approfondita da parte delle autorità e a possibili cambiamenti nelle politiche di sicurezza di Roblox.

Mentre milioni di giovani giocatori continuano a utilizzare la piattaforma quotidianamente, genitori, ed educatori, sono invitati da Hindenburg a una maggiore vigilanza e a valutare attentamente i rischi potenziali associati all'uso di Roblox e altre piattaforme simili.