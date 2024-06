Ikea pagherà gli utenti per "lavorare" nel suo negozio virtuale su Roblox

Il noto colosso dell'arredamento Ikea sta esplorando nuove frontiere nel mondo del lavoro, lanciando un'innovativa iniziativa nel popolare ambiente di gioco Roblox. L'azienda ha annunciato l'intenzione di reclutare 10 giocatori, i quali verranno retribuiti per svolgere attività lavorative all'interno di un negozio virtuale Ikea su Roblox.

Questi giocatori, una volta selezionati, opereranno in varie sezioni del negozio, dall'area showroom, dedicata ai mobili, fino alla zona Bistro. L'obiettivo è assistere i clienti nel processo di scelta dei mobili e servire le famose polpette Ikea. In cambio, i dipendenti virtuali riceveranno una retribuzione oraria di 14,80 euro, in linea con il London Living Wage, superiore al salario minimo nazionale nel Regno Unito.

La selezione per queste posizioni risulta essere particolarmente rigorosa. I candidati devono essere residenti nel Regno Unito e avere almeno 18 anni. Inoltre, Ikea ha aperto un sito apposito per il reclutamento, presentando domande di selezione che spaziano dal capire le aspettative dei candidati circa "l'essere trasformati in pixel" fino alle loro esperienze e competenze.

Il progetto solleva alcune domande, come la durata dei turni, il tipo di contratto e le prospettive di carriera all'interno di questo spazio lavorativo virtuale, che al momento non sono del tutto chiarite.

L'iniziativa pionieristica di Ikea nell'ambito del lavoro virtuale su Roblox potrebbe rappresentare un significativo passo avanti nella concezione del lavoro e del commercio nei mondi virtuali, aprendo nuove prospettive sull'interazione tra brand reali e universi digitali.