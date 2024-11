Roblox: nuove misure di sicurezza per i minori dopo l'allarme pedofilia

Roblox ha introdotto nuove restrizioni per gli utenti under 13 a partire da lunedì. Le modifiche includono limitazioni sui messaggi diretti e la necessità di autorizzazione parentale per alcune funzionalità di chat in-game.

Queste misure fanno parte di un più ampio sforzo di Roblox per migliorare la sicurezza dei minori sulla piattaforma, in seguito a recenti critiche legate all'esposizione dei giovani utenti a contenuti pedopornografici. Un'inchiesta di Bloomberg aveva evidenziato come i predatori utilizzassero la chat per comunicare con i bambini, mentre un rapporto di Hindenburg Research aveva definito Roblox "un inferno per pedofili".

Tra le novità, Roblox sta implementando account dedicati per genitori e tutori, che permetteranno di gestire da remoto impostazioni come i limiti di tempo di utilizzo. In precedenza, invece, era necessario l'accesso fisico al dispositivo del bambino per impostare i controlli parentali.

La piattaforma sta inoltre introducendo etichette di contenuto per descrivere le esperienze, anziché utilizzare fasce d'età specifiche. Ad esempio, un'esperienza "moderata" potrebbe contenere elementi di paura moderata o umorismo grezzo. Gli utenti sotto i 9 anni potranno accedere solo a esperienze con etichette "minime" o "lievi", salvo autorizzazione dei genitori.

Infine, Roblox impedirà agli utenti under 13 di accedere a esperienze di socializzazione e a quelle che prevedono scrittura o disegno libero. Queste modifiche mirano a creare un ambiente online più sicuro per i giovani utenti, bilanciando le opportunità di gioco con la necessità di protezione.

Lanciato nel 2006, nel corso degli anni Roblox è cresciuto esponenzialmente, raggiungendo oltre 150 milioni di utenti attivi mensili nel 2020. Questa rapida ascesa ha portato con sé non solo successi, ma anche sfide significative, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei giovani utenti.

"La sicurezza dei nostri giovani utenti è la nostra massima priorità" ha dichiarato più volte la direzione di Roblox, sottolineando l'impegno dell'azienda nel creare un ambiente online sicuro e protetto.

È interessante notare come Roblox abbia sempre cercato di bilanciare la libertà creativa con la necessità di protezione. Fin dai primi anni, la piattaforma ha implementato sistemi di moderazione e filtri per contenuti inappropriati, evolvendosi costantemente per far fronte alle nuove sfide del mondo digitale.

La recente introduzione di restrizioni più severe per gli utenti under 13 si inserisce, quindi, in questa lunga tradizione di attenzione alla sicurezza. È un passo significativo che riflette non solo le preoccupazioni attuali, ma anche l'evoluzione della comprensione di come i giovani interagiscono con le piattaforme online.