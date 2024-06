Aloft, un'esperienza survival nell'alto dei cieli | Anteprima

Tra i giochi di sopravvivenza, Aloft (potete provarlo gratis fino al 17 giugno) sembra finalmente qualcosa di nuovo, offrendo un'interpretazione rinfrescante, combinando il brivido dell'esplorazione con il comfort di un'avventura accogliente tra le nuvole.

Ambientato nell'alto dei cieli, in questo titolo potremo trasformare qualsiasi isola in una nave volante, esplorare l'immensa distesa di nuvole e isole fluttuanti, raccogliere risorse e costruire la nostra casa dei sogni. Come tanti titoli simili, Aloft è pensato per essere goduto da soli o con un massimo di sette amici, rendendolo ideale sia in single player che in co-op.

Un nuovo tipo di survival

A differenza di molti giochi di sopravvivenza che si concentrano sul punire i giocatori per i loro errori, Aloft premia le azioni positive. Il cielo stesso fornisce tutte le risorse necessarie per la sopravvivenza, creando un ambiente equilibrato. I giocatori possono mangiare cibo per ottenere potenziamenti, creare utensili, automatizzare macchine, coltivare piante e prendersi cura degli animali per ottenere risorse preziose. Questo rinforzo positivo incoraggia i giocatori a esplorare, costruire e prosperare in questo mondo volante.

Una delle caratteristiche distintive di Aloft è la costruzione innovativa della base di skyship. I giocatori possono trasformare qualsiasi isola nella loro skyship personale, costruendo timoni, timoni a ruota, vele e altro ancora per controllare le loro case volanti. Questo livello di personalizzazione permette ai giocatori di sfruttare il vento e le tempeste, navigando i cieli aperti con facilità. Il senso di libertà e creatività nella costruzione di una base di skyship è impareggiabile, rendendo unica l'esperienza di ogni giocatore.

L'ecosistema vivente del gioco è un altro aspetto notevole. Ogni isola è un ecosistema a sé stante, vulnerabile alla raccolta insostenibile. I giocatori devono trovare e purificare le isole dalla corruzione sconfiggendo creature fungine in combattimenti corpo a corpo e a distanza. Utilizzando antidoti creati, i giocatori possono curare gli animali e ripristinare le isole al loro antico splendore. Questo processo di restauro aumenta la biodiversità delle isole, rendendole più resistenti alla futura corruzione. Questo ecosistema dinamico aggiunge profondità al gameplay, poiché i giocatori devono bilanciare la raccolta di risorse con gli sforzi di preservazione dell'ambiente.

Come accennato all'inizio, il gioco può essere giocato da soli o con un massimo di altri sette giocatori. Quando si uniscono alla base di un altro giocatore, i giocatori possono portare la loro intera isola domestica, creando un piccolo villaggio di esploratori del cielo. Questo elemento cooperativo favorisce un senso di comunità e lavoro di squadra, poiché i giocatori lavorano insieme per costruire e mantenere le loro case volanti. Il creatore di isole del gioco permette ai giocatori di progettare qualsiasi cosa possano immaginare e possono condividere le loro creazioni con la community. L'importazione di isole create da altri giocatori aggiunge alla diversità del gioco, assicurando che nessuna partita sia mai uguale all'altra.

Ciò che sembra molto interessante è anche il design visivo e sonoro del gioco, che contribuisce alla sua atmosfera rilassante. I paesaggi sonori tranquilli dei cieli aperti, combinati con gli ambienti insulari vibranti e lussureggianti, creano un'esperienza rilassante e molto immersiva.

Tirando le somme

Aloft offre una combinazione unica di meccaniche di sopravvivenza accoglienti, costruzione creativa di skyship e un ecosistema vivente dinamico. Il suo focus sul rinforzo positivo, la conservazione ambientale e l'interazione comunitaria crea un'esperienza rinfrescante e coinvolgente per i giocatori. Che si giochi da soli o con amici, Aloft invita i giocatori a solcare i cieli, purificare isole corrotte e costruire le loro case dei sogni tra le nuvole. Con il suo mondo bellissimo e il gameplay innovativo, Aloft è destinato a diventare un titolo amato dagli appassionati di giochi di sopravvivenza e dai nuovi arrivati.