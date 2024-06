LEGO Horizon Adventures è ufficiale, arriverà al day one anche su PC e Switch

Durante l'ultimo evento State of Play di Sony, tenutosi la sera del 30 maggio, sono stati presentati 14 nuovi giochi per PS5 e PS VR2. Tra questi, uno dei più attesi era senza dubbio LEGO Horizon Adventures, titolo che, invece, è stato annunciato ufficialmente durante il Summer Game Fest del 7 giugno.

LEGO Horizon Adventures, come sarà?

LEGO Horizon Adventures sarà pubblicato sviluppato da Guerrilla Games e sarà disponibile su PC, PS5 e Nintendo Switch fin dal giorno del lancio, cosa davvero insolita per un gioco PlayStation, che generalmente debutta come esclusiva.

Per quanto riguarda le caratteristiche del gioco, l'opera sarà un action-adventure disponibile sia in modalità solo che co-op, quest'ultima anche in modalità Cross Platform, permettendo così di giocare tra PC e PS5.

Il gioco sarà offerto in versione Standard e Deluxe, quest'ultima con contenuti aggiuntivi ancora da dettagliare. Nonostante non sia un gioco multigiocatore, verranno inclusi degli acquisti in-app, i cui dettagli non sono ancora stati chiariti.

Un dettaglio rilevante per i giocatori PC è che sarà necessario possedere un account PlayStation Network (PSN) per accedere al gioco, elemento che lo renderà inaccessibile in circa 170 paesi in cui il PSN non è disponibile.