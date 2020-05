Amazon Games: data di uscita e dettagli su Crucible, il nuovo gioco gratis per PC

Amazon Games ha annunciato che Crucible, il suo nuovo gioco gratuito per PC, sarà disponibile a partire dal 20 maggio 2020. Crucible è uno sparatutto team-based free to play nel quale i giocatori devono scegliere tra un ampio team di umani, alieni e robot, collaborando con i compagni di squadra per dare la caccia agli avversari, eliminare creature mostruose e completare una serie di obbiettivi, il tutto su un pianeta ai limiti delle spazio conosciuto.

In Crucible, ci saranno inizialmente dieci cacciatori, ognuno con le proprie armi e abilità uniche. Amazon Games vuole offrire una scelta a ogni giocatore, con tanti stili di gioco diversi a disposizione: prendiamo ad esempio Earl, un camionista inter-stellare che punta tutto sulla resistenza e sul danno; oppure Bugg, un robot botanico che pensa solo a proteggere le piante; o ancora Summer, un campione di lotta che impugna un lanciafiamme.

Tutti i giocatori devono collezionare Essenza, utile per salire di livello e aumentare i propri poteri e abilità. Crucible propone un sistema di combattimento ad alto ritmo che richiede ai giocatori di rivalutare la propria strategia nel corso del combattimento, per adattarsi alle mosse degli avversari e al pianeta stesso, in costante cambiamento.

Inizialmente ci saranno tre modalità: Heart of the Hives, Harvester Command e Alpha Hunters. In Heart of the Hives, due team da quattro giocatori combattono contro un gigantesco boss che appare nel mondo di gioco; ogni boss, “Hives” per l’appunto, contiene un Cuore e il primo team che ne ottiene tre vince il match. In questo modo si deve trovare un equilibrio tra eliminare il team avversario e sopravvivere agli scontri contro i temibili nemici controllati dal computer.

Harvester Command, invece, mette in campo due team da otto giocatori che devono catturare e mantenere il dominio su varie posizioni nella mappa, ottenendo così Essenda. Il primo team che riesce a rubare tutta l’Essenza avversaria, vince. Infine, in Alpha Hunters, otto team da due giocatori si scontrano fino a quando uno solo rimarrà in piedi.

Amazon Games ci ricorda inoltre che ad Agosto 2020 sarà disponibile New World, altro gioco molto atteso. Diteci, cosa ne pensate di Crucible?