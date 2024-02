Qualche mese fa è arrivato finalmente anche in Italia Amazon Luna, il servizio di cloud gaming di Amazon che offre un'esperienza di gioco simile a quella dei film in streaming, ovvero senza la necessità di console o lunghi download, a un prezzo estremamente accessibile. Se siete interessati a provare il servizio e volete saperne di più, dunque, siete nel posto giusto, dato che in questo articolo vi forniremo tutte le informazioni di cui potreste aver bisogno su Amazon Luna, tra cui cos'è, come funziona e quanto costa.

Prova Amazon Luna

Amazon Luna: che cos'è, quanto costa e come funziona?

Cos'è Amazon Luna?

Amazon Luna è un servizio di cloud gaming che ti permette di giocare a una vasta gamma di videogiochi senza bisogno di una console o di un PC da gaming potente. I giochi vengono trasmessi in streaming direttamente sui tuoi dispositivi, ovvero Fire TV, smart TV, tablet Fire, PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, dispositivi mobili Android e alcune smart TV di Samsung e LG.

Come funziona Luna?

L'offerta di cloud gaming di Luna si articola in diversi abbonamenti: per i membri Amazon Prime ci sono vantaggi speciali che consentono di giocare a Fortnite, Trackmania e a una selezione di giochi in rotazione senza costi aggiuntivi. Per cominciare a giocare se siete clienti Prime, dunque, è sufficiente collegarsi a luna.amazon.it (vi ricordiamo che potete provare il servizio gratuitamente per 30 giorni, godendo anche di tutti gli altri vantaggi di Prime, tra cui Amazon Prime Video e Prime Music).

Inoltre, grazie alla collaborazione con Ubisoft, è possibile associare il proprio account per accedere ai giochi Ubisoft già presenti nella propria libreria o per acquistarne di nuovi.

Vi sono, poi, diversi abbonamenti mensili disponibili:

Luna+ offre una vasta gamma di giochi di tutti i generi al prezzo di 9,99€ al mese, con tanto di prova gratuita di 7 giorni prima di decidere se abbonarti o meno

offre una vasta gamma di giochi di tutti i generi al prezzo di 9,99€ al mese, con tanto di prima di decidere se abbonarti o meno Family+ include l'accesso a Luna+ per massimo 6 membri della famiglia a 14,99€ al mese

include l'accesso a Luna+ per massimo 6 membri della famiglia a 14,99€ al mese Ubisoft+ offre l'accesso a numerosi titoli Ubisoft (inclusi i nuovi lanci sin dal day one), come Assassin's Creed, Rainbow Six e Far Cry, al costo di 17,99€ al mese

offre l'accesso a numerosi titoli Ubisoft (inclusi i nuovi lanci sin dal day one), come Assassin's Creed, Rainbow Six e Far Cry, al costo di 17,99€ al mese Jackbox Games, disponibile esclusivamente su Luna, offre una vasta selezione di popolari party game a soli 4,99 euro al mese.

Dopodiché, vi servirà, ovviamente, un dispositivo compatibile: come vi abbiamo accennato, Luna è compatibile con una varietà di dispositivi, tra cui:

Smartphone e tablet Android e iOS Fire TV Stick 4K Max Fire TV Cube PC Windows e Mac Smart TV Samsung e LG selezionate



Infine, è richiesta una connessione internet stabile: per giocare a Luna è necessaria una connessione con una velocità minima di 10 Mbps.

Quali sono i vantaggi di Luna?

Non è necessario acquistare una console o un PC da gaming: Luna ti permette di giocare a titoli di ultima generazione senza dover investire in hardware costoso.

Luna ti permette di giocare a titoli di ultima generazione senza dover investire in hardware costoso. Gioca su qualsiasi dispositivo: puoi giocare a Luna su una varietà di dispositivi, che tu sia a casa o in viaggio.

puoi giocare a Luna su una varietà di dispositivi, che tu sia a casa o in viaggio. Accesso immediato ai giochi: non è necessario scaricare o installare i giochi. Puoi iniziare a giocare subito dopo aver sottoscritto un abbonamento.

non è necessario scaricare o installare i giochi. Puoi iniziare a giocare subito dopo aver sottoscritto un abbonamento. Ampia libreria di giochi: Luna offre una vasta gamma di giochi, tra cui titoli AAA, indie e classici.

Ma non è tutto: è anche stato prodotto un apposito controller che offre un'esperienza di gioco più precisa e reattiva, riducendo la latenza al minimo. Il controller Luna, infatti, garantisce un'esperienza di gioco in streaming eccellente su Windows, Mac, Fire TV, Fire tablet, iPhone, iPad, Chromebook e dispositivi Android. Grazie alla sua tecnologia Cloud Direct, si connette direttamente ai server di gioco personalizzati di Amazon, permettendoti di passare da uno schermo all'altro durante le sessioni di gioco su Luna e persino di lanciare i giochi sfruttando Alexa.

Riassumendo, Amazon Luna è un servizio di cloud gaming a dir poco interessante che offre un modo conveniente per giocare a una vasta gamma di videogiochi senza bisogno di hardware costoso. Se hai una connessione internet stabile e sei interessato a provare nuovi giochi, Luna potrebbe essere un'ottima scelta per te, per cui ti invitiamo a provare il servizio nella pagina dedicata!

Prova Amazon Luna