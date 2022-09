Un leaker di Dealabs, tale Billbil-kun, ha suggerito che la nuova line-up Amazon Prime Gaming di ottobre includerà sette titoli totalmente gratuiti. Nello specifico stiamo parlando di giochi quali Fallout 76, La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra, Total War: Warhammer II, Glass Masquerade, Loom, Hero’s Hour e Horace, e data la precedente attendibilità di questo leaker, non ci sarebbe da meravigliarsi se fosse tutto vero. Ovviamente l’accesso a Prime Gaming è strettamente legato al proprio abbonamento con Amazon, con la possibilità di avere titoli PC esclusivi ogni trenta giorni.

Amazon GameOn

Ogni mese con Amazon Prime Gaming si può quindi accedere a una lista di titoli stilata appositamente per gli abbonati, con accesso del tutto gratuito. Dato il numero e la tipologia di giochi riportati nel leak la curiosità in merito resta, ricordandovi quella che era la lista di videogiochi accessibili nel corso di settembre 2022, con titoli quali Assassin’s Creed Origins, Football Manager 2022, La Terra di Mezzo: L’Ombra di Mordor, The Dig, Defend the Rook, We the Revolution, Castle on the Coast e Word of the Law: The Death Mask Collector’s Edition.

L’attenzione di Amazon Prime Gaming verso i suoi abbonati, comunque, non si ferma a queste liste, offrendo a ognuno di loro, oltre ai titoli suddetti gratuiti, anche alcuni contenuti aggiuntivi per alcuni videogiochi specifici come Apex Legends, Call of Duty Warzone, Destiny 2, o The Elder Scrolls Online.

In base a quanto recentemente riportato da Amazon Prime Gaming stessa, nel corso dell’anno precedente il servizio ha offerto ai suoi utenti oltre un centinaio di videogiochi gratuiti, con circa 675 offerte legate ai contenuti di gioco. Analizzando i dati di questa specifica fascia aziendale il suo attuale successo risulta immediatamente chiaro, con numeri sempre in crescita e un interesse, almeno per adesso, vivo riguardo alle opportunità che il servizio offre a tutti gli appassionati disposti ad abbonarsi.