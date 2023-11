Amazon svela i giochi gratis di dicembre, tra i quali spicca un celebre titolo di Arkane

Amazon ha recentemente annunciato l'elenco dei giochi gratuiti in arrivo a dicembre per i sottoscrittori di Prime Gaming. La lista comprende sette titoli, distribuiti in varie date tra il 7 e il 28 dicembre.

Tra questi spicca Deathloop di Arkane Studios, uno dei punti di forza dell'offerta di questo mese, nonché una delle produzioni più chiacchierate, e meritevoli, della celebre software house.

Ecco l'elenco completo dei giochi gratuiti e le relative date di disponibilità:

7 dicembre

- Deathloop (Epic Games Store)

14 dicembre

- Akka Arrh (Amazon Games app)

- Aground (Amazon Games app)

- SeaOrama: World of Shipping (Amazon Games app)

21 dicembre

- Kombinera (Epic Games Store)

28 dicembre

- A Tiny Sticker Sale (Amazon Games app)

- Asteroids: Recharged (Epic Games Store)

Tra i giochi più attesi del mese spicca Deathloop, rinomato per il suo gameplay frenetico e la trama incentrata sui loop temporali. Tuttavia, l'offerta presenta anche altri titoli di notevole interesse.

Akka Arrh, creato da Jeff Minter, si distingue per il suo stile arcade classico e coinvolgente. Allo stesso modo, Kombinera offre una sfida intrigante con il suo gameplay di platform puzzle, adatto a chi cerca un'esperienza diversa e stimolante.

Da sottolineare che attualmente gli abbonati Prime Gaming possono anche accedere ad alcuni giochi disponibili sul servizio di cloud gaming Amazon Luna per un periodo limitato.

Questi titoli includono Ride 4, Get Packed: Couch Chaos, Fortnite, Encodya, Trackmania Starter Access, Q.U.B.E. 10th Anniversary e Tiny Lands, offrendo agli utenti ulteriori opportunità di sperimentare una vasta gamma di giochi.