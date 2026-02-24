AMD consolida la propria presenza nel settore dell'edge computing industriale e dell'intelligenza artificiale distribuita con un nuovo strumento pensato per i team di sviluppo hardware: il kit di valutazione Versal AI Edge Series Gen 2 VEK385, ora disponibile per i progettisti che lavorano su piattaforme embedded. Il dispositivo al centro della scheda è il XC2VE3858, appartenente alla seconda generazione della famiglia Versal AI Edge, un'architettura eterogenea che integra risorse di elaborazione programmabile, core ARM e acceleratori per l'inferenza neurale in un unico SoC. L'obiettivo dichiarato di AMD è preciso: consentire ai team di ingegneria di validare le prestazioni e il comportamento della piattaforma nelle fasi iniziali del progetto, prima di impegnarsi nella progettazione di un PCB custom e nel relativo processo di bring-up.

Il VEK385 non è pensato per dimostrazioni semplificate, ma per carichi di lavoro rappresentativi di scenari produttivi reali. La scheda punta su tre macro-aree applicative: inferenza AI embedded, visione artificiale e sistemi di controllo industriale, tutte ambiti in cui la latenza deterministica e l'efficienza computazionale sono requisiti imprescindibili. Per le pipeline di visione, la scheda integra supporto HDMI in ricezione e trasmissione, connettività USB 3 e DisplayPort, coprendo i flussi di sviluppo tipici per risoluzioni 4K e 8K.

Sul fronte della connettività ad alta velocità, il kit espone un connettore PCIe con supporto sia per Gen 5 x4 sia per configurazioni Gen 3/4 x8, un dettaglio tecnico non trascurabile: poter testare l'attachement al host e il movimento dei dati a velocità di collegamento vicine a quelle di produzione permette di rilevare colli di bottiglia che nei prototipi semplificati resterebbero nascosti. La banda disponibile è ulteriormente estesa dai connettori QSFP28 e SFP28, che abilitano la valutazione di reti Ethernet ad alta velocità nel range 25–100 Gb/s.

I connettori QSFP28 e SFP28 portano la valutazione delle reti Ethernet fino a 100 Gb/s, un requisito critico per gli apparati edge che gestiscono aggregazione dati, accesso ad archivi veloci ed elaborazione distribuita.

Quella fascia di throughput è particolarmente critica per gli apparati edge che fungono da nodi di aggregazione, richiedono accesso rapido a storage remoto o partecipano a pipeline di elaborazione distribuita. A completare le opzioni di espansione, la scheda include un connettore FMC+, standard ampiamente adottato nell'ecosistema FPGA per l'aggiunta di interfacce personalizzate tramite schede mezzanine, semplificando la prototipazione quando sono necessari segnali analogici, RF o interfacce di campo specializzate.

Per le applicazioni industriali e robotiche, AMD ha incluso il supporto al bus CAN-FD, protocollo di comunicazione deterministica ampiamente utilizzato nei sistemi di controllo in tempo reale. La coesistenza di percorsi Ethernet sia sul lato programmable logic sia sul processing system consente ai progettisti di separare il traffico di controllo a bassa latenza dai flussi dati più pesanti dedicati alla percezione o alla telemetria. La memoria scelta per il kit è di tipo LPDDR5X, orientata al mantenimento di una larghezza di banda elevata e sostenuta durante l'esecuzione parallela di inferenza, acquisizione video e task di controllo.

Sul piano software, AMD fornisce un System Controller e un Board Evaluation Tool per accelerare la configurazione iniziale e la gestione della scheda. Sono inclusi anche design di riferimento pronti all'uso per blocchi HDMI e Ethernet ad alta velocità, utili come punto di partenza per costruzioni più specifiche. Le modalità di boot supportate — JTAG, OSPI e UFS — garantiscono flessibilità nei cicli iterativi di test su immagini del sistema operativo, configurazioni del programmable logic e stack applicativi embedded.