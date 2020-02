American Truck Simulator, nuovi screenshots dall’Idaho

Dopo il successo delle precedenti espansioni gli appassionati di American Truck Simulator non vedono l’ora di conoscere la data di rilascio del nuovo DLC dell’Idaho, già ampiamente annunciato dagli sviluppatori. Per questo motivo SCS Software ha deciso di diffondere tramite i propri canali social nuovi fantastici screenshots per aumentare l’hype che, da sempre, coinvolge i camionisti virtuali amanti della serie.

Il DLC Idaho rappresenta la sesta espansione della mappa di American Truck Simulator e vi permetterà di esplorare lo stato nord-occidentale degli Stati Uniti noto per i suoi paesaggi montuosi e le vaste aree selvagge. Non mancheranno nemmeno le pianure del fiume Snake con panorami mozzafiato, le gigantesche aree dedicate alla agricoltura e, in conclusione, gli elementi più caratteristici delle città dello stato.

Contest

SCS Software ha inoltre lanciato una nuova sfida ai giocatori : chi riuscirà ad indovinare dove sono state scattate le foto del contest (nel mondo reale), si aggiudicherà un premio speciale. Per comunicare le vostre risposte vi basterà accedere a Twitter, Facebook o Instagram ed inviarle in privato all’account di SCS Software.

Purtroppo non sappiamo ancora la data precisa di rilascio né tantomeno il prezzo destinato al pubblico del nuovo DLC Idaho, rimaniamo quindi in attesa di ulteriori informazioni in merito.