Among Us è stato uno dei successi del 2020, complice la pandemia da COVID-19. Il titolo è stato scoperto da alcuni streamer su Twitch, che hanno deciso di portarlo in diretta durante i vari lockdown sparsi per il mondo. Il gioco di casa Innersloth è stato a quel punto scaricato e acquistato da tantissimi utenti e forti di questa community, il team di sviluppo decise dunque di cancellare il secondo capitolo precedentemente annunciato. Ora però, stando ad alcune dichiarazioni degli sviluppatori, abbiamo scoperto che in realtà la seconda iterazione non è mai esista.

La storia è abbastanza semplice: quando Innersloth aveva cominciato a lavorare al successore di Among Us in realtà non aveva ancora scritto una singola riga di codice. “Eravamo ancora in fase di programmazione”, le parole del team di sviluppo dichiarate durante un AMA (Ask Me Anything) su Reddit. “Non eravamo neanche partiti. Avevamo solo fatto alcune riunioni per capire come renderlo interessante”.

Alcune delle idee sono comunque rimaste e inserite all’interno del gioco originale. I ruoli, per esempio, sono stati introdotti nel corso del 2021 con un aggiornamento. Il titolo si è poi arricchito di uno shop, di un Battle Pass e di altre piccole modifiche che erano state probabilmente pensate durante le sessioni di brainstorming per il secondo capitolo.

Among Us 2 non vedrà mai la luce probabilmente e forse non ce n’è neanche bisogno. Siamo infatti nell’epoca dei Game As A Service (ovvero giochi a servizio) ed è molto probabile che il gioco originale subirà ulteriori mutamenti e continuerà ad arricchirsi di ulteriori feature e meccaniche inedite. Considerando poi quante persone ci stiano ancora giocando, forse è la soluzione migliore: rischiare di perdere utenza, con il lancio di un secondo capitolo, è forse un passo che Innersloth (ma qualsiasi altro sviluppatore più piccolo) non può di fatto permettersi, soprattutto in periodi come questo.