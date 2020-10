Among Us: il coltello dell’impostore diventa reale grazie a dei fabbri

Among Us è sicuramente uno dei titoli più giocati del momento. Grazie alla community sempre attiva su Twitch, il gioco è riuscito a prendersi una grossa fetta di pubblico solo nell’ultimo periodo portando l’interesse di streamer ed utenti alle stelle. Sviluppato e pubblicato dall’azienda statunitense Innersloth ben due anni fa, solo in questo periodo ha avuto una impennata diventato a tutti gli effetti uno dei giochi più “streammati” sulla piattaforma viola. Come ben sapranno gli appassionati, se impersonerete l’impostore avrete diversi modi per eliminare alcuni componenti del gruppo prima di essere scoperti. Uno di questi è l’uso del coltello.

Vista l’importanza attuale del titolo, alcuni fabbri specialisti hanno deciso di creare l’iconico coltello, il tutto testimoniato in uno spettacolare video postato sul proprio canale Youtube. Qui di seguito vi lasciamo il filmato in questione, augurandovi di conseguenza una buona visione.

Il piccolo team di sviluppo dovrebbe essere fiero di quello che sta accadendo alla sua opera, un successo probabilmente inaspettato per loro. Il successo però, come ben sappiamo, porta anche alla possibilità di trovare cheater davvero fastidiosi all’interno delle partite. Per questo, nelle ultime settimane, Innersloth ha creato un modo alternativo per bannare i giocatori scorretti chiedendo anche aiuto al web, visto e considerando le poche capacità del team nel poter investire denaro su questo fattore. Nonostante questo, il successo di Among Us sembrerebbe non cessare, ma anzi continua a macinare record su record su Twitch grazie ad una community sempre più attiva e noi non possiamo che esserne felici.

Cosa ne pensate di questa notizia? State giocando e sterminando anche voi il gruppo con l’amato coltello in questo particolare titolo disponibile su Steam? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Among Us ed i suoi futuri aggiornamenti.