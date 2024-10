Analogue 3D è un "remake" della leggendario Nintendo 64

L'azienda Analogue ha annunciato il lancio di una moderna ricreazione della leggendaria console Nintendo 64, chiamata Analogue 3D. Il dispositivo, presentato esattamente un anno dopo il primo teaser, sarà disponibile per il pre-ordine dal 21 ottobre al prezzo di $249.99.

L'Analogue 3D è interamente progettata con tecnologia FPGA, evitando l'emulazione software e garantendo una riproduzione fedele compatibile con tutti i giochi N64 mai realizzati. La console può riprodurre la maggior parte dei titoli in risoluzione 4K, grazie a quattro anni di sviluppo su un potente chip Altera Cyclone 10GX.

Il sistema, disponibile in nero o bianco, mantiene le quattro porte controller originali per il multiplayer locale. Accetta cartucce N64 originali, è region-free e compatibile con accessori come l'Expansion Pak. Analogue ha lavorato per riprodurre l'esperienza visiva dei CRT, promettendo di catturare "il calore, la profondità e la texture di ogni fotogramma".

L'Analogue 3D va in pre-ordine il 21 ottobre alle 20:00 ora del Pacifico.

In collaborazione con 8BitDo, è stato sviluppato un nuovo controller wireless da $39.99. Questo pad presenta un joystick a effetto Hall con il gate originale N64 e mantiene dimensioni e layout simili ai pulsanti originali. Tuttavia, gli appassionati potrebbero preferire i controller originali cablati.

La console Analogue 3D sarà disponibile per il pre-ordine dal 21 ottobre alle 20:00 ora del Pacifico (5:00 del 22 ottobre in Italia). Data la popolarità dei prodotti Analogue, si consiglia di agire rapidamente per assicurarsi un'unità. Le prime spedizioni sono previste per il primo trimestre del 2025.