Analogue rinvia il suo Analogue 3D e la concorrenza ne approfitta

Nel mondo dei remake delle console classiche, Analogue è un nome che spicca, sia per la qualità dei suoi prodotti che per le peculiari manovre commerciali. La compagnia, nota per le sue reinterpretazioni di console iconiche come NES, SNES, Sega Genesis e Game Boy, ha annunciato un ulteriore rinvio del lancio della sua attesissima Analogue 3D, ovvero la sua reinterpretazione dello storico Nintendo 64.

Questa console, progettata per rivoluzionare il retro gaming con un output 4K e un totale supporto ai controller Bluetooth, era inizialmente prevista per il 2024, ma ora la sua uscita è stata posticipata a luglio 2025. Mentre Analogue lavora contro il tempo per consegnare il suo ultimo gioiello da ben 249,99 dollari, compatibile al 100% con le cartucce N64 di qualsiasi regione, un nuovo sfidante entra in scena: ModRetro. L'azienda, già nota per lo sviluppo del Game Boy Chromatic, ha rilasciato un teaser che anticipa una nuova console retro N64, intensificando la competizione nel mercato del retro gaming.

Ritardi e promesse: il caso Analogue 3D

Analogue aveva inizialmente pianificato il lancio della 3D per il 2024, successivamente rinviato al primo trimestre del 2025. Ora, con un ulteriore slittamento, la compagnia ha annunciato che le spedizioni avverranno entro luglio 2025.

La Analogue 3D ripropone in chiave moderna e potenziata il classico Nintendo 64, utilizzando la tecnologia FPGA, che secondo l’azienda garantirà piena compatibilità con le cartucce N64 di qualsiasi regione. Tuttavia, il nuovo ritardo non gioca a favore della compagnia, soprattutto dopo l’annuncio di ModRetro, che si prepara a lanciare una console rivale.

La sfida di ModRetro

Nel frattempo, ModRetro, guidata dal CEO Palmer Luckey, dopo il successo del Chromatic, ha deciso di entrare nel settore con una propria console N64 retro.

"Non è mai troppo tardi per cambiare idea", ha scritto Luckey in risposta a un utente riguardo al pre-ordine della Analogue 3D, lanciando una sfida aperta alla concorrenza.

Nonostante la crescente competizione, Analogue resta fiduciosa e ha ribadito la sua politica di rimborso completo per chi desidera annullare il pre-ordine, invitando i clienti alla pazienza.

"Stiamo lavorando duramente per consegnare la vostra prenotazione della 3D il prima possibile... apprezziamo la vostra pazienza", ha dichiarato l’azienda. Inoltre, ha specificato che invierà una email di conferma una settimana prima della spedizione per verificare gli indirizzi di consegna. Ai clienti non è richiesta alcuna azione, a meno che non desiderino cancellare il pre-ordine.