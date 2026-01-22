Avatar di Ospite Sys Bow #122 0
io ci giocavo tutti i giorni durante il lockdown, poi ho mollato dopo tipo 3 mesi. non so se tornerei
30 fps ancora??? nel 2025 sembra assurdo per un gioco così
aspetta ma l'aggiornamento gratuito include anche i contenuti nuovi o solo i miglioramenti tecnici?
bello ma alla fine cambia poco
il supporto mouse è una figata per chi come me passa ore a sistemare i mobili in casa, finalmente
90 ore in dieci giorni mi sento meno sola adesso lol
