Il servizio in abbonamento di Microsoft si prepara a vivere un febbraio 2026 particolarmente ricco, con un'infornata di ben 10 titoli che entreranno a far parte del catalogo Xbox Game Pass tra il 5 e il 17 del mese. A guidare la lineup troviamo tre pesi massimi che coprono generi completamente diversi: l'attesissimo sequel High on Life 2, il simulatore sportivo annuale Madden NFL 26 e l'action-adventure open world Avatar: Frontiers of Pandora. Una strategia evidente da parte di Redmond per mantenere alta l'attrattiva del servizio dopo l'aggiunta a sorpresa di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, già disponibile dal 4 febbraio.

La programmazione parte il 5 febbraio con l'arrivo di Madden NFL 26 su console, PC e cloud per gli abbonati Ultimate e PC Game Pass. Stesso giorno per PAW Patrol Rescue Wheels: Championship, titolo family-friendly che si aggiunge ai tier Premium e Standard oltre che al PC Game Pass, ampliando l'offerta per il pubblico più giovane. Interessante notare come Microsoft stia diversificando sempre più il catalogo per raggiungere demographic differenti.

Il 10 febbraio sarà la volta di Relooted, disponibile esclusivamente su Series X|S, PC e cloud per Ultimate e PC Game Pass. Il picco di rilasci si concentra però a metà mese: il 12 febbraio vedremo l'arrivo simultaneo di tre titoli. BlazBlue Entropy Effect X porterà nel servizio un mix tra picchiaduro e roguelike che ha già raccolto consensi nella community, affiancato da Roadside Research e Starsand Island, entrambi accessibili tramite le stesse modalità.

High on Life 2 arriva il 13 febbraio su Xbox Game Pass insieme al GDR medievale Kingdom Come: Deliverance

Il 13 febbraio rappresenta uno dei momenti chiave del mese con il lancio day-one di High on Life 2 su Series X|S, PC e cloud. Il sequel del controverso FPS comedy di Justin Roiland arriva nel catalogo in contemporanea con l'uscita ufficiale, confermando la strategia first-party di Microsoft. Stesso giorno per Kingdom Come: Deliverance, il GDR medievale realistico di Warhorse Studios che raggiunge finalmente Game Pass su tutte le piattaforme, probabilmente in preparazione all'arrivo del sequel.

Il gran finale è fissato per il 17 febbraio con Avatar: Frontiers of Pandora, l'open world di Ubisoft ambientato nell'universo cinematografico di James Cameron che approda su Series X|S, PC e cloud. Lo stesso giorno sarà disponibile anche Avowed, l'RPG first-person di Obsidian Entertainment che rappresenta uno dei titoli più attesi dell'anno e che sarà accessibile tramite il tier Premium.

A margine della lineup ufficiale, sono emersi altri due titoli non ancora confermati ufficialmente da Microsoft ma presenti nei database del servizio: Menace per PC previsto per il 5 febbraio e Death Howl in arrivo il 19 febbraio. Sul fronte delle uscite dal catalogo, l'unica perdita annunciata è Madden NFL 24, in una sorta di passaggio di consegne naturale con l'edizione 2026 della serie sportiva EA.