Avatar di Ospite MMO Admin #156 0
0
alla fine preferisco questo che beccarmi aimbotter ogni partita
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Bash Pro #312 0
0
Però diciamocelo, se un hacker buca Vanguard siamo proprio nella m***a
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite SQL_Spy #153 0
0
La soluzione kernel-level è miope, e questo alienerà sicuramente la comunity Linux. Anche quella Windows dovrebbe essere piuttosto scontenta di tale presa di posizione
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Port Pro #418 0
0
io continuo a giocare a single player e sto benissimo grazie
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Pwn_Master #247 0
0
aspetta ma quindi questo software parte PRIMA di windows?? mah
Questo commento è stato nascosto automaticamente.