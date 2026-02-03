Il silenzio di Nintendo sulle vendite di Metroid Prime 4: Beyond (acquistabile qui) sta alimentando preoccupazioni sempre più concrete sul futuro della storica serie sci-fi della casa di Kyoto. Nei risultati finanziari pubblicati questa mattina, il tanto atteso capitolo non compare in nessuna delle liste dei giochi Nintendo che hanno superato il milione di copie vendute, né su Switch né su Switch 2, nonostante sia stato lanciato su entrambe le piattaforme lo scorso 4 dicembre. Un'assenza eloquente che contrasta nettamente con le performance di altri first-party title e che getta un'ombra inquietante su una delle IP più amate dai fan hardcore Nintendo.

Per contestualizzare l'entità del problema, basti pensare che Kirby Air Riders, esclusiva Switch 2 uscita il 20 novembre, ha già piazzato 1,76 milioni di copie. Anche considerando che Metroid Prime 4 potrebbe aver superato la soglia del milione sommando le vendite delle due versioni, Nintendo non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, limitandosi a menzionare appena l'esistenza del gioco nei documenti di accompagnamento ai risultati finanziari. Un trattamento che sembra confermare le voci di corridoio secondo cui la compagnia giapponese avrebbe sostanzialmente "mandato al macello" uno dei suoi progetti più travagliati.

Metroid Prime 4 avrebbe dovuto essere il blockbuster occidentale di punta per Switch 2, ma fonti interne Nintendo avrebbero attribuito proprio alla sua tiepida accoglienza parte della responsabilità per le vendite console sotto le aspettative in alcuni mercati durante le festività natalizie

L'annuncio improvviso del producer storico della serie Kensuke Tanabe, che ha dichiarato Metroid Prime 4 come suo ultimo gioco dopo quattro decenni in Nintendo, ha ulteriormente allarmato i fan. La storia incompiuta del villain Sylux, introdotto nei capitoli precedenti, rischia di rimanere per sempre senza conclusione se non arriverà un quinto episodio. Tuttavia, c'è un barlume di speranza: il co-creatore di Metroid Yoshio Sakamoto aveva suggerito nel 2021 che un altro capitolo 2D era in programma dopo il ben accolto Metroid Dread, offrendo una possibile ancora di salvezza per il franchise al di fuori della sottoserie Prime.

Il confronto con gli altri titoli Nintendo rende ancora più evidente il gap prestazionale. Mario Kart World, titolo di lancio per Switch 2, ha raggiunto la stratosferica cifra di 14,03 milioni di copie, significando che solo 3 milioni degli oltre 17 milioni di possessori della nuova console non hanno il gioco. Pokémon Legends Z-A ha venduto complessivamente 12,3 milioni di unità tra Switch e Switch 2, mentre persino le port di Super Mario Galaxy e Galaxy 2, uscite a ottobre, hanno superato i 2 milioni ciascuna.

Leggendo tra le righe delle comunicazioni ufficiali, sembra che Nintendo fosse parzialmente consapevole dei problemi. La compagnia ha ammesso di sapere che il concept open world del gioco avrebbe potuto sembrare datato al momento del lancio effettivo, dopo anni di sviluppo durante i quali il panorama videoludico è radicalmente cambiato. Anche Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, spin-off di The Legend of Zelda senza Link come protagonista, non ha raggiunto il milione su Switch 2 secondo Nintendo, benché l'editore giapponese Koei Tecmo abbia dichiarato il contrario.