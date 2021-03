Animal Crossing: New Horizons, ora potete visitare l’isola del film

Sapete che esiste un film completamente dedicato al gioco Nintendo? Ecco, in molti non sanno della sua esistenza ma in realtà tra i fan più “accaniti” del titolo è davvero un must. L’anime di Animal Crossing è stato rilasciato nel 2006 e prende di pari passo l’esperienza che si poteva vivere all’epoca all’interno del gioco Nintendo. Ovviamente ora che la febbre per il franchise è di nuovo esplosa grazie al grandioso successo di New Horizons per Switch, un fan non si è lasciato sfuggire l’occasione di ricreare completamente l’isola che si vedeva all’interno del film.

L’utente, che si fa chiamare @dobutsu.nomori su Instagram non ha creato semplicemente l’isola, ma si è dato alla pazza gioia, ricreando anche alcune scene dell’anime e soprattutto molti arredamenti che era possibile trovare all’interno delle case degli abitanti. L’anime conosciuto principalmente con il nome di “Dōbutsu no Mori” non ha mai lasciato il giappone e vede come protagonista Ai una ragazzina che si è appena trasferita in una nuova città popolata completamente da animali.

All’interno dell’isola di Dobutsu è possibile trovare tantissime facce familiari tra cui Apollo, Hopper e Margie. Inoltre l’avatar del giocatore è palesemente ripreso dalle fattezze che ha Ai all’interno del film. Un lavoro semplicemente squisito che ancora una volta va a sancire quanto la community di Animal Crossing sia molto fidelizzata e che trovi sempre nuove idee per far vivere alle isole mille vite. New Horizons inoltre è stato un vero e proprio successo per la grande N.

Un po’ per il periodo dell’anno in cui è uscito, ma soprattutto per la qualità del prodotto ancora oggi i fan si divertono a giocare. Proprio in queste settimane inoltre sono stati aggiunti dei set completamente dedicati a Super Mario per festeggiare l’uscita di 3D World su Nintendo Switch. Voi siete fan del titolo? Fateci sapere cosa ne pensate di queste brillanti idee nello spazio commenti!