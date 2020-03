Animal Crossing New Horizons può aiutare in questo periodo difficile, per il produttore

Oggi è un grande giorno per tutti gli amanti di Animal Crossing, con il nuovo attesissimo titolo del brand che è uscito sono già in tanti i giocatori che hanno aderito al pacchetto vacanze isola deserta proposta dalla Nook Inc. Di Animal Crossing New Horizons è tornato a parlarne recentemente Hisashi Nogami, il producer della nuova esclusiva per Nintendo Switch, il quale spera che il titolo possa essere una gradita distrazione per tutti i giocatori in questo periodo delicato.

“Sono molto scoraggiato e rattristato dagli eventi che stanno avvenendo in tutto il mondo” ha detto Hisashi Nogami durante un’intervista con la redazione di The Verge. “Considerando i tempi che corrono, spero vivamente che molti appassionati di Animal Crossing usino il gioco come una via di fuga, così potranno divertirsi in questo momento difficile.”

Nogami ha inoltre dichiarato di essere felice che Animal Crossing New Horizons sia stato lanciato oggi, un pò perchè il 20 marzo coincide con la giornata mondiale della felicità, e un pò per l’impatto che sta avendo il Coronavirus in tutto il mondo. “È il tipo di gioco che vuole farti divertire insieme ad altre persone, parlarne e anche condividere l’esperienza con i tuoi amici e familiari. Quindi penso che un rilascio globale e simultaneo sia davvero un buon approccio per il franchise.”

Vi ricordiamo che Animal Crossing New Horizons è disponibile a partire da oggi in esclusiva per Nintendo Switch. Se volete avere una quadro completo sull’ultimo grande titolo di Nintendo potete leggere la nostra recensione. Cosa ne pensate delle dichiarazioni rilasciate di recente dal produttore dell’ultimo Animal Crossing? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.