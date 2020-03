Animal Crossing New Horizons: il primo Update introdurrà il Bunny Day!

Animal Crossing New Horizons uscirà questa settimana, precisamente venerdì 20 marzo 2020 in esclusiva su Nintendo Switch. Il life-simulator di Nintendo ha ricevuto punteggi altissimi da gran parte della stampa che ha potuto provarlo in anticipo. Le prime recensioni, uscite negli ultimi giorni, danno uno score di 92/100 su Metacritic, a dimostrazione di quanto è stato importante l’impegno profuso da Nintendo per la realizzazione di uno dei suoi giochi di punta per la nuova console Switch.

È stato anche annunciato un aggiornamento scaricabile al lancio. L’Update in questione sarà disponibile in Europa alle ore 02:00 del mattino e introdurrà il celebre Bunny Day, una sorta di evento stagionale gratuito a tema pasquale che verrà successivamente rilasciato ad aprile. Inoltre, tutti gli utenti che hanno già scaricato Animal Crossing New Horizons tramite l’utilizzo del Nintendo eShop, potranno avviare il download dell’aggiornamento 1.1.0 garantendosi così di essere pronti al gran lancio del gestionale Nintendo.

The Ver 1.1.0 update for Animal Crossing: New Horizons will be available ahead of launch, starting at 2am CET on 19/03. If you've preloaded the game from #eShop, the update should start downloading automatically. #ACNH — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) March 17, 2020

Del nuovo Bunny Day non sappiamo molto, siamo unicamente sicuri dell’inserimento delle classiche forniture a tema pasquale. Di solito, questo evento è ruotato intorno a una competizione basata sulla ricerca delle uova di Pasqua, tramite alcune interazioni fattibili nel mondo di gioco (pescare, scavare ecc..). Non sappiamo, inoltre, se Nintendo apporterà altre modifiche al titolo prima del lancio, come correzioni o miglioramenti relativi alla fluidità su Switch.

Infine, vi segnaliamo che chi possiede un account sul gioco per cellulari Animal Crossing Pocket Camp potrà ricevere in entrambi i titoli tutti gli oggetti aggiuntivi. Animal Crossing New Horizons è atteso il 20 marzo 2020 in esclusiva per Nintendo Switch. Secondo voi cosa includerà il nuovo Bunny Day? Scrivetecelo come sempre qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti. Prima di lasciarvi vi invitiamo a restare sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le eventuali prossime notizie relative al coloratissimo mondo di Animal Crossing New Horizons.