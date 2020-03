Animal Crossing New Horizons è già il gioco più venduto del 2020 su Amazon

Ieri non è stato solamente il giorno del lancio ufficiale dell’ottimo DOOM Eternal, ma anche quello dell’altrettanto atteso Animal Crossing New Horizons su Nintendo Switch. Un’opera, quella per la piattaforma nipponica, attesa per anni da stuoli di appassionati, che possono ora finalmente gettarsi in questa nuovissima avventura.

Per capire meglio l’attesa che aleggiava nell’aria di un titolo del genere a solo un giorno dal lancio Animal Crossing New Horizons è già diventato il gioco più venduto nel 2020 su Amazon. Un risultato che definire solamente degno di nota sarebbe decisamente riduttivo.

Questa la classifica completa dei primi 5 titoli ad oggi più venduti e/o prenotati sulla celebre piattaforma di eCommerce:

1) Animal Crossing New Horizons

2) Mario Kart 8 Deluxe

3) Zelda: Breath of the Wild

4) Final Fantasy 7 Remake

5) Luigi’s Mansion 3

6) Super Smash Bros Ultimate

Come facilmente osservabile New Horizons ha battuto la concorrenza di un gran numero di opere di rilievo già uscite, come l’acclamatissimo Zelda: Breath of the Wild, o comunque attesissime come Final Fantasy 7 Remake. Dei risultati che certificano ancora una volta, nel caso in cui ce ne fosse stato bisogno, quanto la community stesse attendendo tale opera.

Nintendo è comunque in ogni caso riuscita a rispettare le altissime attese, regalandoci un titolo veramente notevole. Come riporta anche la nostra recensione, infatti: “Animal Crossing New Horizons è un “ode a un gameplay rilassato”. Il nuovo capitolo della celebre serie di Life Simulator, difatti, mostra un’evoluzione naturale delle ottime meccaniche di gioco offerte dai suoi predecessori andando a limare e a migliorare una serie di aspetti che iniziavano a sentire il peso degli anni. Una squisita direzione artistica, unita a un comparto tecnico e una strabiliante cura dei dettagli, riesce a far sopperire all’impopolare scelta fatta da Nintendo in merito al trasferimento dei salvataggi e a qualche sbavatura tecnica.”