Animal Crossing New Horizons domina ancora le classifiche italiane

Dopo la recente pubblicazione degli straordinari risultati raggiunti anche in Italia da Animal Crossing New Horizons, l’esclusiva Nintendo resta ancora ben ancorata in prima posizione per quanto riguarda la classifica italiana delle vendite che va dal 23 al 29 marzo 2020. Si tratta, quindi, di un grande successo per la nuova versione del life-simulator, che a partire dal giorno del lancio non sta facendo altro che far parlare di se.

A pubblicare questo nuovo report contenente i dati di vendita è IIDEA, l’associazione di categoria che si occupa dell’industria dei videogiochi in Italia. Secondo i dati raccolti nella nuova classifica settimanale, Animal Crossing New Horizons risulta essere primo sia nella classifica aggregata che quella per console. Poco più sotto vi elenchiamo i dati resi noti qualche ora fa.

Classifica Aggregata:

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo

Call of Duty: Modern Warfare – Activision

Grand Theft Auto V – Rockstar

FIFA 20 – EA

Gran Turismo Sport – Sony

The Sims 4 – EA

One Piece: Pirate Warriors 4 – Bandai Namco

Crash Team Racing: Nitro-Fueled – Activision

Resident Evil 2 – Capcom

God of War – Sony

Classifica Console:

Animal Crossing: New Horizons – Switch, Nintendo

Call of Duty: Modern Warfare – PS4, Activision

Grand Theft Auto V – PS4, Rockstar

FIFA 20 – PS4, EA

Gran Turismo Sport – PS4, Sony

The Sims 4 – PS4, EA

One Piece: Pirate Warriors 4 – PS4, Bandai Namco

Crash Team Racing: Nitro-Fueled – PS4, Activision

Resident Evil 2 – PS4, Capcom

God of War – PS4, Sony

Come potete vedere, non si registrano grosse variazioni in entrambe le classifiche. Le prime posizioni restano pressoché uguali a quelle della settimana precedente. Una posizione sotto Animal Crossing New Horizons, troviamo Call of Duty Modern Warfare e GTA V in versione PlayStation 4.

Niente da fare, dunque, per le nuove uscite di marzo: DOOM Eternal, Half-Life: Alyx e Ori and the Will of the Wisps, restano fuori da entrambe le top ten italiane. Inoltre, vi ricordiamo che le due classifiche in questione comprendono sia i dati di vendita relativi al mercato retail che quelli tratti dal mercato digitale.